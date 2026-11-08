Rajasthan News: ये दस्तावेज एक्सपायर हुए तो नहीं बेच सकेंगे वाहन, परिवहन मंत्रालय ने शुरू की नई व्यवस्था

नई व्यवस्था में वाहनों को दस्तावेजों की स्थिति के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहली एक्टिव-कम्प्लायंट श्रेणी में सभी दस्तावेज वैध होने पर वाहन रहेगा। किसी एक दस्तावेज की वैधता समाप्त होने पर एक्टिव-नॉन कम्प्लायंट श्रेणी में दर्ज होगा। लंबे समय तक दस्तावेज अपडेट नहीं कराने पर वाहन को अस्थायी आर्काइव में डाला जा सकेगा। निर्धारित अवधि तक लापरवाही जारी रहने पर स्थायी आर्काइव की श्रेणी में पहुंच सकता है। ऐसे वाहनों का स्टेटस दोबारा एक्टिव कराने के लिए डिजिटल और मैनुअल सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।