Alwar Pollution News: अलवर में प्रदूषण का असर, आसमान में छाई स्मॉग की चादर

प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों पर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सुबह-शाम खुले में ज्यादा देर तक टहलने और व्यायाम करने से बचें। बाहर निकलते समय अच्छी गुणवत्ता वाला एन95 मास्क इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। विशेषज्ञों की सामान्य सलाह के मुताबिक, घरों की खिड़कियां बंद रखें और बाहर की हवा ज्यादा प्रदूषित होने पर घर के अंदर ही रहें। आंखों में जलन, खांसी या सांस लेने में परेशानी होने पर चिकित्सकीय सलाह लें।