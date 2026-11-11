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Jaswant Yadav Death: जसवंत यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचीं कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव, डॉ. सतीश पूनिया ने भी दी श्रद्धांजलि

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. जसवंत यादव के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बुधवार को कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया भी जसवंत यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Updated: 11 Nov 2026, 2:00 PM IST

Jaswant Yadav Death

राज्यपाल सुधा यादव और सतीश पूनिया ने दी श्रद्धांजलि (फोटो - पत्रिका)

बहरोड़ से भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. जसवंत यादव के निधन से प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर है। उनके निधन के बाद राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। बुधवार को कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया ने भी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने डॉ. जसवंत यादव को याद करते हुए उनके निधन पर शोक जताया।

डॉ. जसवंत यादव का निधन 8 नवंबर 2026 को सुबह 8:15 बजे जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में हुआ था। उनके निधन की खबर से बहरोड़ सहित पूरे अलवर जिले में शोक का माहौल हो गया। लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने क्षेत्र और प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनके निधन को भाजपा और अलवर क्षेत्र की राजनीति के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है।

चार दशक का रहा राजनीतिक सफर

डॉ. जसवंत यादव का राजनीतिक जीवन करीब चार दशक लंबा रहा। इस दौरान उन्होंने विधायक से लेकर सांसद और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री तक की जिम्मेदारी संभाली। वे चार बार विधायक और एक बार सांसद रहे। प्रदेश सरकार में उन्हें श्रम मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पकड़ और सक्रियता के चलते उनकी पहचान एक प्रभावशाली नेता के रूप में रही।

कांग्रेस से शुरू किया था राजनीतिक सफर

डॉ. जसवंत यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी। वर्ष 1990 में उन्होंने तिजारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ा था। हालांकि, इस चुनाव में उन्हें पूर्व मंत्री जगमाल सिंह से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वर्ष 1993 में वे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वर्ष 1995 में कांग्रेस के टिकट पर जिला प्रमुख चुने गए।

इसके बाद उनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ता गया और उन्होंने प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। अलग-अलग राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाते हुए वे चार बार विधायक और एक बार सांसद बने। राजस्थान सरकार में श्रम मंत्री के पद पर रहते हुए भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली।

डॉ. जसवंत यादव के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे नेताओं और लोगों के जरिए उनके लंबे राजनीतिक सफर को याद किया जा रहा है। बहरोड़ और अलवर क्षेत्र में उनके समर्थक और परिचित उनके योगदान को याद कर रहे हैं।

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