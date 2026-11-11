Jaswant Yadav Death: जसवंत यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचीं कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव, डॉ. सतीश पूनिया ने भी दी श्रद्धांजलि

बहरोड़ से भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. जसवंत यादव के निधन से प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर है। उनके निधन के बाद राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। बुधवार को कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया ने भी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने डॉ. जसवंत यादव को याद करते हुए उनके निधन पर शोक जताया।