राजस्थान की ‘डबल इंजन’ सरकार पकड़ेगी रफ़्तार, केंद्र से मिल सकती है 11 हज़ार करोड़ की ‘ब्याज मुक्त’ धनराशि, जानें फायदे?

राजस्थान की डबल इंजन सरकार और एक बार फिर केंद्र की मदद से रफ़्तार मिलने वाली है। जयपुर में गुरुवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में उम्मीद जताई गई कि चालू वित्त वर्ष (2026-27) में राजस्थान को केंद्र की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत करीब 11,556 करोड़ रुपये की भारी-भरकम प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। सबसे ख़ास बात ये है कि इस स्कीम से मिलने वाली धनराशि आगामी 50 साल के लिए पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगी। इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और खनन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज होगी और आम जनता को सीधे तौर पर बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।