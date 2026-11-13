Jaipur Crime: खिड़की तोड़कर मकान में घुसे चोर, हार्ट सर्जरी के लिए रखे 4.63 लाख रुपए और आभूषण चुरा ले गए

पीडि़त ने बताया कि चोर मंगलपुरी आश्रम से हस्तेड़ा पेट्रोल पंप तक की ग्रेवल सड़क की ओर से खेत में लगी लोहे की जाली काटकर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मकान के पीछे लगी लोहे की जाली भी काटी। चोरों ने पहले सीमेंट की जाली तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंदर किसी के सोया होने का अहसास होने पर उसे छोड़कर दूसरी दिशा की खिड़की तोड़ी और कमरे में घुस गए। कमरे में रखे बड़े बक्से को तोड़कर उसमें रखे 4.63 लाख रुपए और आभूषण निकाले गए। इसके बाद चोर एक पेटी को टूटी खिड़की से बाहर निकालकर मकान से करीब 300 मीटर दूर ले गए। वहां कुंदा उखाड़कर पेटी में रखे 30 हजार रुपए और आभूषण निकालकर ले गए।