Jaipur Murder: सरपंच चुनाव की तैयारी में था हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया, गांव में लगवा चुका था पोस्टर

पुलिस के मुताबिक, वारदात वाले दिन विजय और अनीश के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद आरोपियों ने विजय की गाड़ी का पीछा किया। जगदम्बा नगर में कैम्पर से उसकी लग्जरी गाड़ी को टक्कर मारकर रोका और फिर उस पर लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में विजय की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वारदात के दिन ही कुल्हाड़ी खरीदी थी। हत्या के बाद चारों आरोपी करधनी इलाके में ही छिपे रहे। गुरुवार सुबह करीब चार बजे पुलिस ने सूचना के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल कैम्पर भी जब्त कर ली गई है।