हिस्ट्रीशीटर मर्डर केस में बड़ा खुलासा, पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बनाई 7007 गैंग; अनीश ही निकला मास्टरमाइंड

जयपुर। जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर विजय चौधरी उर्फ विजय बाजिया की हत्या के मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि करीब सात साल पुरानी आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने 7007 नाम से गैंग बनाई और प्लानिंग बनाकर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले कैंपर गाड़ी से विजय की कार को टक्कर मारकर रोका और फिर उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें दबोच लिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई कैंपर गाड़ी भी जब्त कर ली है।