अमरीका से डिपोर्ट होने पर हरि बॉक्सर को कस्टडी में लेगी राजस्थान AGTF, पूछताछ में खुल सकते हैं लॉरेंस गैंग के कई राज

जयपुर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य हरि उर्फ हैरी बॉक्सर के अमरीका में पकड़े जाने के बाद अब जांच एजेंसियों की निगाहें उसके विदेशी नेटवर्क पर टिकी है। अमरीकी एजेंसी आईसीई ने उसे हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के प्रयासों के बाद उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अमरीकी न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे डिपोर्ट किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली पहुंचने पर एजीटीएफ उसे अपनी कस्टडी में लेगी। एजीटीएफ सूत्रों के अनुसार, न्यायालय और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के चलते उसके डिपोर्ट होने में कम से कम डेढ़-दो माह लग सकते हैं।