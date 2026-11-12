12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

अमरीका से डिपोर्ट होने पर हरि बॉक्सर को कस्टडी में लेगी राजस्थान AGTF, पूछताछ में खुल सकते हैं लॉरेंस गैंग के कई राज

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य हरि उर्फ हैरी बॉक्सर के अमरीका में पकड़े जाने के बाद अब जांच एजेंसियों की निगाहें उसके विदेशी नेटवर्क पर टिकी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Updated: 12 Nov 2026, 9:03 AM IST

Hari Boxer

हरिचंद जाट उर्फ हैरी बॉक्सर। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य हरि उर्फ हैरी बॉक्सर के अमरीका में पकड़े जाने के बाद अब जांच एजेंसियों की निगाहें उसके विदेशी नेटवर्क पर टिकी है। अमरीकी एजेंसी आईसीई ने उसे हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के प्रयासों के बाद उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अमरीकी न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे डिपोर्ट किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली पहुंचने पर एजीटीएफ उसे अपनी कस्टडी में लेगी। एजीटीएफ सूत्रों के अनुसार, न्यायालय और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के चलते उसके डिपोर्ट होने में कम से कम डेढ़-दो माह लग सकते हैं।

जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि हरि बॉक्सर से पूछताछ में लॉरेंस गैंग के विदेश में सक्रिय नेटवर्क, हथियारों की खरीद-फरोख्त, तस्करी के रास्तों और विदेश से संचालित गतिविधियों के अहम सुराग मिल सकते हैं। खास तौर पर यह पता लगाने का प्रयास होगा कि गैंग तक विदेशी हथियार और अन्य संसाधन किस माध्यम से पहुंचते थे और इसमें कौन-कौन लोग सक्रिय थे। अमूमन प्रत्यर्पण के तहत एक देश दूसरे देश में आपराधिक मामले में वांछित आरोपी को मुकदमे का सामना करने या सजा भुगतने के लिए सौंपता है। अमरीका के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है।

कनेक्शन सामने आने की उम्मीद

विदेश में रहने के दौरान हरि बॉक्सर के गैंग के संपर्क में रहने और आपराधिक गतिविधियों में उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। भारत लाए जाने के बाद विभिन्न जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर सकती हैं। उसके बयानों से विदेश में बैठे गैंग के गुर्गों और स्थानीय स्तर पर सक्रिय नेटवर्क के बीच कनेक्शन सामने आने की उम्मीद है।

Rajasthan Sarpanch Election: न नारे लगे, न वोटिंग हुई… राजस्थान के 200 से ज्यादा गांवों में ऐसे चुने गए नए सरपंच

ये भी पढ़ें
Rajasthan Panchayat Election

जयपुर में रह चुका बॉक्सिंग कोच

हैरी का जयपुर से पुराना नाता रहा है। वह यहां रहकर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेता था और कोच के रूप में भी काम कर चुका है। इसी कारण उसे बॉक्सर नाम मिला। इसी दौरान उसका संपर्क आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से हुआ और धीरे-धीरे वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया। वर्ष 2022 में वह भारत से फरार हो गया।

कारोबारी को दी थी सात पुश्तें याद रखने की धमकी

जयपुर के नारायण विहार थाना इलाके में भी उसके खिलाफ कारोबारी को धमकाने का मामला दर्ज है। आरोपी ने फोन पर कारोबारी को धमकाते हुए कहा था- इतनी गोलियां मारूंगा कि सात पुश्लें याद रखेंगी। बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के एक्सटॉर्शन नेटवर्क में सक्रिय था। जयपुर पुलिस और एजीटीएफ उसके स्थानीय नेटवर्क पर लगातार नजर रखे हुए थी।

कोटपूतली-बहरोड़ जिले का निवासी

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के चतरपुरा निवासी हरिचंद जाट पर राजस्थान में हत्या के प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, संगठित अपराध और मारपीट सहित 22 से अधिक मामले दर्ज हैं। डीआइजी योगेश यादव के सुपरविजन में एएसपी सिद्धांत शर्मा के नेतृत्व वाली ऑपरेशनल टीम और एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के नेतृत्व वाली इंटरपोल टीम की अहम भूमिका रही।

Jaipur News: लो-फ्लोर में छूट लेकिन E-Bus में पूरा किराया, जयपुर की ई-बसों में स्टूडेंट्स के लिए ये कैसा नियम?

ये भी पढ़ें
e-bus
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.