मृतक प्रीतम के पिता कल्याण मीना ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि रविवार रात उनका बेटा बाजार से सामान लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान कुम्हार गली में राजपाल की दुकान के पास बरौली ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच रजनी के देवर रिंकू सहित उनके समर्थकों ने चुनावी रंजिश को लेकर उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बेटे को बचाने पहुंचे परिजनों पर भी फायरिंग की गई थी। हमले में प्रीतम की मौत हो गई थी। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में घायल आरोपित रिंकू समेत 10 जनों को हिरासत में लिया है। घायल का अस्पताल में उपचार जारी है।