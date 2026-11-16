Dholpur: हिंसा से थमा मतदान, समझाइश पर 9 घंटे बाद हुआ शुरू

वहीं, मृतक के पिता कल्याण मीणा निवासी बरौली ने पुलिस में तहरीर दी है। इसमें बताया कि पुत्र पीतम रविवार शाम 8.30 बजे करीब बाजार से सामान लेकर घर आ रहा था, रास्ते में कुम्हार गली में राजपाल की दुकान के पास में चुनावी रंजिश एवं पुरानी घटनाओं से प्रेरित होकर रिंकू, छोटू, सचिन पुत्रगण राय सिंह, देवीचरन पुत्र मनीराम, राजू पुत्र बीधाराम, केदार पुत्र रघुपति, रघुपति पुत्र रामभजन निवासी बरौली, धनंजय पुत्र रामबद्री निवासी खानपुर बाड़ी एवं अन्य लोग एकराय होकर लाठी, डंडों, फरसे एवं अन्य हथियारों से लैस होकर पुत्र प्रीतम के साथ मारपीट की। सूचना पर वह और साथ में श्याम सिंह पुत्र कल्यान सिंह, भरत सिंह पुत्र मांगीलाल, लवकुश पुत्र रघुवीर सिंह, नितिन पुत्र श्याम सिंह एवं अन्य लोग भाग निकले। घटना स्थल की तरफ पहुंचे तो उक्त लोगों ने हमें देखकर फायर किया। जिस पर सभी ने छिपकर जान बचाई। जब हमने शोर मचाया तो यह सभी लोग भाग गए। हमले मे उसके पुत्र प्रीतम की मौत हो गई। थानाप्रभारी कैलाश गुर्जर ने बताया कि पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मृतक युवक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं हिंसा में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है।