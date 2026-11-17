राजस्थान में पंचायत राज चुनाव के चौथे चरण के दौरान टोंक जिले के झिलाय क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। निवाई उपखंड के अंतर्गत आने वाली रामनगर धतूरी ग्राम पंचायत में मतदान समाप्त होने से ठीक पहले उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया जब एक मतदान केंद्र पर मतपेटी से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण मतदान केंद्र के बाहर जमा हो गए। इसी बीच सरपंच पद के एक प्रत्याशी के भाई पर मतपेटी में केमिकल डालने की अफवाह फैल गई, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई।