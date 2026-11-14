टोंक में 40 हजार लोग डायबिटीज की चपेट में, 49 मासूम बच्चों की जिंदगी भी दांव पर; स्क्रीनिंग में बड़ा खुलासा

Rajasthan Tonk Diabetes Cases: टोंक: बच्चों के स्वस्थ भविष्य की चिंता के बीच टोंक जिले से सामने आए आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय हैं। जिले में करीब 40 हजार लोग डायबिटीज (मधुमेह) की चपेट में हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 37 साल से अधिक उम्र के करीब 4 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें लगभग 10 प्रतिशत लोगों में मधुमेह की पुष्टि हुई है। चिंताजनक बात यह है कि बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जिले में 49 बच्चों का मधुमेह का उपचार चल रहा है।