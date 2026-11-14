उदयपुर में सीजन में पहली बार 13 डिग्री पहुंचा रात का पारा, राजस्थान का 5वां सबसे ठंडा शहर बना लेकसिटी; अब और गिरेगा तापमान

Rajasthan Udaipur Weather Update: उदयपुर: नवंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही लेकसिटी में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से तापमान में जारी उतार-चढ़ाव के बाद अब पारे में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को सीजन में पहली बार उदयपुर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट आने से सुबह और शाम की ठंडक बढ़ गई है। वहीं, दोपहर की धूप की तपिश भी अब कम महसूस होने लगी है।