चुनाव ड्यूटी में उलझी राजस्थान पुलिस तो बदमाशों की हो रही मौज: दो महीने में 44% गिरा गिरफ्तारी का ग्राफ

उदयपुर. अपराधियों की धरपकड़ में राजस्थान पुलिस की सक्रियता का पैमाना गिरफ्तारियों के आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। पिछले करीब ढाई साल के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में हर महीने औसतन 16 से 20 हजार लोगों की गिरफ्तारी होती रही। कई महीनों में यह आंकड़ा 20 हजार के पार भी पहुंचा। दिसंबर 2025 में सर्वाधिक 20 हजार 864 गिरफ्तारियां दर्ज की गई। लेकिन, बीते सितंबर से गिरफ्तारी का ग्राफ अचानक नीचे आने लगा। अक्टूबर में यह आंकड़ा घटकर 11 हजार 560 रह गया। यानी दो महीने में ही गिरफ्तारियों में 8 हजार 610 की कमी दर्ज हुई। प्रदेश में मासिक गिरफ्तारी के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो जुलाई 2024 से बीते अगस्त तक अधिकांश महीनों में पुलिस की कार्रवाई का स्तर 16 से 20 हजार के बीच बना रहा। नवंबर 2024 में 20 हजार 855 और दिसंबर 2025 में 20 हजार 864 गिरफ्तारियां दर्ज हुई। मार्च 2025 में भी 19 हजार 974 और इस साल के मार्च में 20 हजार 523 गिरफ्तारियां हुई। इससे स्पष्ट है कि पुलिस की नियमित और निवारक कार्रवाई के तहत गिरफ्तारी का आंकड़ा लगातार ऊंचा बना हुआ था।