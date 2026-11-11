Jodhpur Sarpanch Election 2026: जोधपुर के भावी ग्राम पंचायत में 15 नवंबर को सरपंच-पंच का पुनर्मतदान, 16 को उपसरपंच चुनाव

इस मामले में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सुनील चौधरी सहित अन्य लोगों ने मतदान में गड़बड़ी वाले बूथ पर ही दोबारा मतदान कराने की मांग की थी। साथ ही मतदान होने तक घटना से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की मांग को लेकर थाने का घेराव किया गया था। इस दौरान पथराव भी हुआ। बाद में सुनील चौधरी को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। अब निर्वाचन आयोग ने 15 नवंबर को पूरी भावी ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच पदों के लिए पुनर्मतदान कराने का कार्यक्रम तय किया है। इसके अगले दिन 16 नवंबर को उपसरपंच का चुनाव होगा।