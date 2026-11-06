Rajasthan : घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए गुड न्यूज, आधी कीमत पर 794 फ्लैट्स बेचेगा आवासन मंडल

प्रस्ताव के मुताबिक, विवेक विहार आवासीय योजना के अलग-अलग सेक्टरों में 444 फ्लैट बिक्री के लिए चिह्नित किए गए हैं। इनमें सेक्टर 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14 और 15 शामिल हैं। वहीं, कुड़ी भगतासनी योजना के सेक्टर 8, 9, 12 और 14 में 350 फ्लैट्स को बिक्री के दायरे में रखा गया है। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), अल्प आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी-ए और बी) के फ्लैट शामिल हैं। कुछ फ्लैट ऐसे भी हैं, जिनका पहले आवंटन हो चुका था, लेकिन समय पर किस्तें जमा नहीं होने के कारण आवंटियों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। ऐसे मामलों में मंडल ने कब्जा रोक दिया था। अब इन इकाइयों को दोबारा बेचने की तैयारी है।