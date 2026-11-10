राजस्थान के डीग में चुनावी रंजिश को लेकर विवाद, मारपीट में 11 लोग घायल; एक युवक की मौत

Rajasthan Deeg Election Clash: डीग जिले के सुंदरावली गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। वहीं, गंभीर रूप से घायल बृजेश की मौत हो गई। युवक की मौत की खबर फैलते ही गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने डीग रोड स्थित चुंगी पर जाम लगा दिया। कई घंटे तक जाम रहने से सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा।