Exclusive: भरतपुर नगर निगम में बड़ा घोटाला! शिविरों में बांटे फर्जी पट्टे, जांच में 15 निरस्त; JEN पर गिरी गाज

भरतपुर नगर निगम में पहली बार फर्जी पट्टों का मामला सामने नहीं आया है। इस बार भले ही तथ्यों को छिपाकर पट्टे जारी किए गए हैं, लेकिन इससे पहले भी नगर निगम में फर्जी पट्टा घोटाला सामने आ चुका है। एकमात्र राजस्थान पत्रिका ने जून 2023 में नगर निगम के फर्जी पट्टा घोटाले का खुलासा किया था। इसके बाद संविदा कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में दो कर्मचारी निलंबित किए गए थे। साथ ही, फर्जी पट्टा बनवाने वाले एक व्यक्ति और संविदा कर्मचारी को मथुरा गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में 13 से अधिक एफआईआर दर्ज कराई गई थीं। हालांकि, उस समय हुई जांच में अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई थी।