भरतपुर के पूर्व विधायक की बेटी का 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में नाम! पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सबूतों के साथ की कार्रवाई की मांग

पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने एक पोस्ट में कहा है कि आगरा (उत्तर प्रदेश) से पूर्व विधायक गुटियारी सिंह की पुत्री पूजा दुबेश भाजपा का टिकट लेकर भरतपुर का जिला प्रमुख बनने का ख्वाब देख रही है, ऐसे बाहरी लोगों ने तत्काल में अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया है। पूजा दुवेश का नाम दो-दो राज्यों उत्तर प्रदेश और राजस्थान की वोटर लिस्ट में शामिल है, जो कि सरासर नियमों के विरुद्ध और लोकतंत्र के साथ धोखा है। जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि ऐसे फर्जी मतदाताओं के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। पूजा दुवेश के फर्जी मतदाता होने के सारे सबूत जिला प्रशासन और जनता के समक्ष रख रहा हूं। इससे पहली पोस्ट में सिंह ने कहा कि अन्य प्रदेश से आकर धनबल के सहयोग से भरतपुर जिला प्रमुख बनने का सपना देखने वाले प्रत्याशी सावधान हो जाएं। बैंक खाता और किरायानामा को आधार बनाकर सिर्फ चुनाव लडने के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के सभी गैर कानूनी और फर्जी दस्तावेज एकत्रित कर लिए गए है। जल्दी ही एक बड़ा खुलासा भरतपुर की जनता के समक्ष करते हुए एसओजी में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।