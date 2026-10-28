डीग पुलिस की बड़ी कार्रवाई: चोरी की 9 बाइक बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी पकड़े

खोह थाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक अन्य मामले में नौसाद, शाह रुख और नारायण सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा दो विधि से संघर्षरत किशोरों को निरुद्ध किया गया। इस कार्रवाई में चोरी की चार मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अलवर और जयपुर सहित विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। इसके बाद उन्हें बेचने के लिए खोह क्षेत्र में लाकर छिपा देते थे। पूछताछ में आरोपियों ने पिछले पांच से छह महीने से संगठित गिरोह के रूप में बाइक चोरी करने और उन्हें बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।