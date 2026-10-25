Rajasthan: पूर्व MLA अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में तीन आरोपी और गिरफ्तार, 5 हजार का इनामी दानवीर भी शामिल

Bharatpur: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना (फाइल फोटो-पत्रिका।
भरतपुर। जिले में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई जारी है। मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 हजार रुपए का इनामी दानवीर भी शामिल है। तीनों आरोपी वैर थाना क्षेत्र के भौंडा गांव के रहने वाले हैं। ताजा गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। पुलिस अब भी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलराम उर्फ पप्पू (35), पुत्र राजेंद्र सिंह, राजो उर्फ राजू (50), पुत्र लाल सिंह और दानवीर (44), पुत्र राम खिलाड़ी के रूप में हुई है। दानवीर पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उन्हें न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला वैर थाना क्षेत्र के भौंडा गांव का है। 11 अक्टूबर की रात क्रशर को लेकर हुए विवाद के बाद पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर हमला किया गया था। हमले में गंभीर रूप से घायल भड़ाना को इलाज के लिए जयपुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने इस प्रकरण में करीब 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें 64 नामजद आरोपियों के साथ अन्य लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गईं। पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश तेज करते हुए कुछ आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया था।
इस मामले में इससे पहले भी इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की ओर से फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। तीन नई गिरफ्तारियों के बाद अब तक कुल 22 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। हालांकि, प्रकरण में कितने आरोपी अभी फरार हैं, इसकी ताजा स्थिति पुलिस की ओर से स्पष्ट किए जाने के बाद ही सामने आएगी।
हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में भी कार्रवाई हुई थी। वैर थाना प्रभारी धीरेंद्र सिंह और कांस्टेबल पवन कुमार को निलंबित किया गया था, जबकि तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीओ को एपीओ किया गया था। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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