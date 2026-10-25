Rajasthan: पूर्व MLA अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में तीन आरोपी और गिरफ्तार, 5 हजार का इनामी दानवीर भी शामिल

भरतपुर। जिले में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई जारी है। मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 हजार रुपए का इनामी दानवीर भी शामिल है। तीनों आरोपी वैर थाना क्षेत्र के भौंडा गांव के रहने वाले हैं। ताजा गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। पुलिस अब भी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।