उदयपुर में महापौर पारस सिंघवी से ही वसूले पार्किंग के 2 की जगह 20 रुपए, फर्म ब्लैकलिस्ट; नया टेंडर जल्द

उदयपुर: जगदीश चौक स्थित आसींद की हवेली की पार्किंग में कर्मचारियों ने महापौर पारस सिंघवी से ही दोपहिया वाहन खड़ा करने के निर्धारित 2 रुपए के बजाय 20 रुपए वसूल लिए। हद तो तब हो गई, जब राशि लेने के बावजूद रसीद भी नहीं दी गई। महापौर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल नगर निगम अधिकारियों को मौके पर बुलाया और संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। नया टेंडर होने तक पार्किंग का संचालन नगर निगम अपने कर्मचारियों के माध्यम से करवाएगा।