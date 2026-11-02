Rajasthan Road Accident: बेटे की शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे पिता की हादसे में मौत, खुशियों के बीच घर में पसरा मातम

मथुरा गेट थाना प्रभारी हरलाल मीना ने बताया कि जघीना निवासी चंद्रपाल बेटे की आगामी 22 नवंबर को होने वाली शादी के लिए सुबह घर से कार्ड बांटने निकले थे। दिनभर सगे-संबंधियों को निमंत्रण देने के बाद जब वे देर शाम अपनी बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी सारस चौराहे के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टक्कर मारने वाला वाहन अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।