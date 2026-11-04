भरतपुर: एक ही घर में कांग्रेस ने सास तो BJP ने बहू को दिया टिकट, लेकिन ऐन मौके पर हो गया बड़ा खेला

जानकारी के अनुसार, वार्ड 14 से रूमी पत्नी दीवान सिंह, निवासी दारापुर खुर्द अघापुर ने कांग्रेस की ओर से दो नामांकन जमा कराए थे, जबकि नितन ने अपना कोई भी नामांकन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जमा नहीं कराया। इसके बावजूद कांग्रेस ने सास रूमी को वार्ड 14 से अपना सिंबल देकर प्रत्याशी बना दिया, जबकि बीजेपी ने इसी वार्ड से उनकी पुत्रवधू नितन को प्रत्याशी घोषित कर दिया। नामांकन सूची से पता चला कि पुत्रवधू नितन पत्नी अरविंद सिंह ने प्रत्याशी के रूप में एक भी नामांकन जमा नहीं कराया है। रूमी के पति दीवान सिंह हैं और दीवान सिंह के पुत्र अरविंद सिंह हैं।