6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भरतपुर

Bharatpur : आर्थिक संकट के बीच दीपावली मनाने को मजबूर हैं पुजारी, मानदेय और भोग राशि का अब भी है इंतजार

Bharatpur : भरतपुर. संभाग के राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिरों में भगवान की पूजा-सेवा करने वाले पुजारी इस बार आर्थिक संकट के बीच दीपावली मनाने को मजबूर है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Updated: 6 Nov 2026, 2:43 PM IST

bharatpur priests compelled to celebrate diwali amidst a financial crisis

Bharatpur : प्रतीकात्मक फोटो इसे एआई से बनाया गया है।

Bharatpur : भरतपुर. संभाग के राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिरों में भगवान की पूजा-सेवा करने वाले पुजारी इस बार आर्थिक संकट के बीच दीपावली मनाने को मजबूर है। तीन महीने से मानदेय और भोग-प्रसादी की राशि का इंतजार कर रहे पुजारियों को दीपावली से पहले भुगतान की उम्मीद थी, लेकिन राहत देने के बजाय देवस्थान विभाग ने पांच दिवसीय दीपावली पर्व की सजावट और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च भी उनके जिम्मे डाल दिया है। इससे पुजारियों की परेशानी और बढ़ गई है। दरअसल, अब तक दीपावली पर संभाग के सभी 57 मंदिरों में सजावट और रोशनी की व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से प्रति मंदिर दो लाख रुपए का बजट दिया जाता था। देवस्थान विभाग इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर फर्म के माध्यम से व्यवस्थाएं करवाता था। लेकिन इस बार टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में विभाग ने प्रत्येक मंदिर के पुजारी को 50 हजार रुपए तक खर्च कर दीपावली की व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी सौंप दी है।

पिछली बार घोटाले में फर्म हुई थी ब्लैकलिस्ट

मंदिरों में सजावट और भोग-प्रसादी के नाम पर अनियमितताओं का मामला पहले भी सामने आ चुका है। पिछली बार सजावट का काम करने वाली फर्म को घोटाले के चलते ब्लैकलिस्ट किया गया था। ऐसे में कई फर्म तो आगे ही नहीं आई। वहीं टेंडर प्रक्रिया में केवल एक फर्म ने रुचि दिखाई, लेकिन उसकी दरें अधिक होने के कारण टेंडर नहीं हो सका। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू होने के कारण टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाना संभव नहीं था। इसके चलते विभाग ने पुजारियों को ही खर्च की जिम्मेदारी सौंप दी।

Rajasthan Crime : भीलवाड़ा के चर्चित मर्डर केस में बड़ी सफलता, एक भूल ने ‘कालू’ का खत्म किया खेल, गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
bhilwara high profile murder case police big breakthrough Raghubir arrest

मानदेय और भोग राशि का अब भी इंतजार

एक ओर पुजारियों को पिछले तीन महीने से मानदेय नहीं मिला है, वहीं प्रत्येक मंदिर को मिलने वाली तीन हजार रुपए की मासिक भोग-प्रसादी राशि भी अटकी हुई है। ऐसे में जिन पुजारियों को खुद अपने बकाया भुगतान का इंतजार है, उन्हें अब दीपावली की सजावट और अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी खर्च जुटाना पड़ रहा है। सवाल यह है कि जब विभाग बजट और टेंडर की व्यवस्था नहीं कर पाया तो त्योहार की व्यवस्थाओं का आर्थिक बोझ पुजारियों पर क्यों डाल दिया गया?

प्रति मंदिर दो लाख रुपए के हिसाब से आया है बजट

दीपावली सजावट के लिए इस बार भी प्रति मंदिर दो लाख रुपए के हिसाब से ही बजट आया है। मगर टेंडर नहीं होने के कारण इस बार यह जिम्मा पुजारियों को सौंपा है। इसके लिए जिलेवार ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। त्योहार के बाद पुजारी मंदिरों में किए गए कार्यों का बिल विभाग में प्रस्तुत करेंगे, कमेटी की ओर से सत्यापन में सही पाए जाने पर पुजारियों को भुगतान किया जाएगा।
ओमप्रकाश, सहायक आयुक्त, देवस्थान

Rajasthan : साइकिल पर 232 दिन, 17,250 किमी का सफर, 11 नवंबर को लौटेंगे घर, जानिए कौन हैं सचिन कलाल?

ये भी पढ़ें
who is rajasthan banswara Chidiyawasa bicycle man sachin kalal
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.