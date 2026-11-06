Bharatpur : आर्थिक संकट के बीच दीपावली मनाने को मजबूर हैं पुजारी, मानदेय और भोग राशि का अब भी है इंतजार

Bharatpur : भरतपुर. संभाग के राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिरों में भगवान की पूजा-सेवा करने वाले पुजारी इस बार आर्थिक संकट के बीच दीपावली मनाने को मजबूर है। तीन महीने से मानदेय और भोग-प्रसादी की राशि का इंतजार कर रहे पुजारियों को दीपावली से पहले भुगतान की उम्मीद थी, लेकिन राहत देने के बजाय देवस्थान विभाग ने पांच दिवसीय दीपावली पर्व की सजावट और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च भी उनके जिम्मे डाल दिया है। इससे पुजारियों की परेशानी और बढ़ गई है। दरअसल, अब तक दीपावली पर संभाग के सभी 57 मंदिरों में सजावट और रोशनी की व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से प्रति मंदिर दो लाख रुपए का बजट दिया जाता था। देवस्थान विभाग इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर फर्म के माध्यम से व्यवस्थाएं करवाता था। लेकिन इस बार टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में विभाग ने प्रत्येक मंदिर के पुजारी को 50 हजार रुपए तक खर्च कर दीपावली की व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी सौंप दी है।