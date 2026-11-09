Rajasthan News: भारत पर राज करने वाली ‘महारानी’ खुद 78 साल से ‘कैद’, क्या इन्हें भी मिलेगी आजादी

आजादी के बाद देशभर में ब्रिटिश हुकूमत के प्रतीकों का कड़ा विरोध शुरू हुआ। उदयपुर में इस प्रतिमा को गुलामी की निशानी मान प्रदर्शन होने लगे। विरोध बढ़ा तो 1948 में इसे चबूतरे से हटाने का फैसला लिया। 10 टन भारी और सिंगल मार्बल से बनी इस प्रतिमा को उतारने के लिए विशेष क्रेन मंगवाई। महारानी की जगह उसी चबूतरे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई। तब से यह प्रतिमा वहीं कैद है।