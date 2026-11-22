दुर्घटना में घायल लोगों में जगदीश (10), मयूरी पवार (20), मनीषा पवार (45), शरद पवार (46), गणेश पवार (30), सृजेत (3) और ट्रक चालक हारून (43) शामिल हैं। घायलों का न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि क्रूजर में फंसे मृतकों और घायलों को बाहर निकालने के लिए बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि क्रूजर में महाराष्ट्र के धुले जिले के एक ही परिवार के 16 लोग सवार थे। वे खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे थे। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि चालक को झपकी आने से हादसा हुआ।