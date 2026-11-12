Jaipur News: गर्म करते ही चम्मच से रबड़ की तरह चिपक गया दूध, डेयरी पहुंचकर महिला ने जताया विरोध

महिला ने तत्काल दूध लेकर डेयरी पहुंच कर संचालक के समक्ष विरोध जताया और दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। महिला ने इसकी जांच कराने की मांग भी की। घटना के बाद क्षेत्र में दूध की शुद्धता को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, दूध में मिलावट या किसी रसायन की मौजूदगी की पुष्टि प्रयोगशाला जांच के बाद ही हो सकेगी। मिलावटी व केमिकल युक्त दूध का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।