Jhunjhunu News: हेलिकॉप्टर से दुल्हन लेकर उतरा गांव का लड़का, नजारा देखने उमड़ा ग्रामीणों का हुजूम

इस अनोखी पहल के पीछे दूल्हे के पिता राजेश कुमार पूनिया की सोच और इच्छा रही। पूर्व सैनिक राजेश पूनिया का कहना है कि उनके परिवार में बेटे और बेटी के बीच कभी कोई अंतर नहीं किया गया। वह चाहते थे कि घर में आने वाली बहू को भी बेटी की तरह ही प्यार, सम्मान और अपनापन मिले। इसी भावना के साथ उन्होंने बहू के गृह प्रवेश को यादगार बनाने के लिए उसे हेलिकॉप्टर से घर लाने की योजना बनाई थी। पिता की इस इच्छा को बेटे अभिनव ने पूरा किया और शादी के बाद दुल्हन को हेलिकॉप्टर से गांव लाकर परिवार के लिए इस पल को यादगार बना दिया। परिवार की यह पहल ग्रामीणों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई।