Shekhawati News: सरपंच चुनाव की हार पर सुलगी सियासत, विधायक के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

उदयपुरवाटी के शाकम्भरी गेट से लेकर गुढ़ागौड़जी, एसडीएम कार्यालय और विधायक के पौंख स्थित कार्यालय तक विधायक का विरोध जताया गया। जानकारी के अनुसार, जहाज ग्राम पंचायत में सरपंच पद की मतगणना के दौरान विवाद खड़ा हुआ। पूर्व सरपंच कविता सैनी के प्रतिनिधि कैलाश सैनी और उनके समर्थकों का आरोप है कि विधायक भगवानाराम सैनी ने मतगणना स्थल पर पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी पर अपनी पसंद के प्रत्याशी को जिताने का दबाव बनाया। आरोप है कि इसी दबाव में मतगणना प्रक्रिया प्रभावित हुई और दिनेश सैनी को विजयी घोषित कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव परिणाम को पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसे जनता के जनादेश के साथ खिलवाड़ करार दिया।