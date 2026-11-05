झुंझुनूं में सरपंच चुनाव के बीच आधी रात क्या हुआ? खूनी जंग देख हिम्मत नहीं जुटा पाए ग्रामीण, 7-8 गाड़ियों से आए थे हमलावर

झुंझुनूं। राजस्थान में पंचायत चुनाव के बीच सरपंची की सियासत अब खूनी संघर्ष तक पहुंच गई है। जिले की नवलगढ़ पंचायत समिति की तोगड़ा कलां ग्राम पंचायत के देलसर कलां गांव में बुधवार आधी रात दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। 7-8 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे हथियारबंद लोगों ने लाठी, सरियों और लोहे के पाइपों से हमला कर दिया। करीब 15 मिनट तक चले इस संघर्ष में पंजाब के होशियारपुर निवासी जगदीप सिंह उर्फ जग्गी (30) की मौत हो गई, जबकि दो-तीन अन्य लोग घायल हो गए। हमले के दौरान कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। अचानक हुए घटनाक्रम से गांव में दहशत फैल गई। हालात ऐसे थे कि ग्रामीण घटनास्थल के नजदीक जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए।