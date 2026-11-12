Rajasthan Weather: राजस्थान में करवट लेगा मौसम, 14 और 15 नवंबर को बारिश होने की संभावना

Rajasthan Weather Update: दिवाली का त्योहार बीतने के साथ ही शेखावाटी में सर्दी ने दस्तक दे दी है। झुंझुनूं जिले में सुबह और शाम को सर्दी बढ़ने लगी है, लेकिन दिन में तेज धूप के चलते उमस का असर बरकरार है। मौसम के इस दोहरे मिजाज ने लोगों की दिनचर्या बदलनी शुरू कर दी है। सुबह-शाम गर्म कपड़ों का सहारा लिया जा रहा है, वहीं दोपहर में लोग अभी भी हल्के कपड़ों में नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान के अनुसार पिछले 24 घंटे में पिलानी का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है।