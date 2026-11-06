राजस्थान में हरियाणा से लाकर बिना ट्रेड सर्टिफिकेट बेचे जा रहे ट्रैक्टर, परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई- 26 ट्रैक्टर सीज

जिला परिवहन अधिकारी रमेश कुमार यादव ने बताया कि परिवहन विभाग की टीम ने चिड़ावा स्थित एक ऑटोमोबाइल एजेंसी पर छापा मारा। जांच में सामने आया कि एजेंसी की ओर से बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के ट्रैक्टरों की बिक्री की जा रही थी। साथ ही हरियाणा से ट्रैक्टर लाकर यहां बेचे जाने की अनियमितता भी सामने आई। टीम ने मौके से 12 ट्रैक्टर सीज किए। इन वाहनों को प्रतिष्ठान प्रतिनिधि की सुपुर्दगी में सीज किया गया तथा नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई भी की गई।