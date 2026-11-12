राजस्थान रोडवेज में परफॉर्मेंस इंडिकेटर रेटिंग प्रणाली लागू, जानिए यात्रियों को क्या लाभ होगा

रोडवेज प्रशासन की ओर से डिपो के कामकाज को परखने के लिए 100 अंकों का एक विशेष मॉडल तैयार किया गया है। इस मॉडल के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धियों के लिए 40 अंक, स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति के लिए 30 अंक और यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। केवल प्रस्ताव भेजने या संभावित राशि बताने के बजाय अब वास्तविक वित्तीय उपलब्धि और डिपो पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर ही अंक दिए जाएंगे।