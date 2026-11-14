दिवाली से पहले चमकाया शहर, अब फिर सड़कों पर कचरा ही कचरा; वापस पुराने ढर्रे पर उतरी जयपुर की सफाई व्यवस्था

जयपुर. दिवाली पर शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान चलाया। लेकिन त्योहार खत्म होते ही सफाई व्यवस्था फिर पुराने ढर्रे पर लौट आई है। शहर की कई सड़कों और गलियों में कचरे के ढेर नजर आने लगे हैं। घरों से कचरा उठाने वाले हूपर नियमित नहीं पहुंच रहे। ऐसे में लोग सड़कों के किनारे और खाली भूखंडों में कचरा डाल रहे है। मालवीय नगर, मानसरोवर, चौमूं हाउस, सिविल लाइन्स, वैशाली नगर, विद्याधर नगर और खातीपुरा सहित कई इलाकों में सफाई व्यवस्था की पड़ताल में एक जैसी स्थिति सामने आई। बाहरी कॉलोनियों और कच्ची बस्तियों में हालात ज्यादा खराब है। कहीं-कहीं कचरा संग्रहण की गाड़ी नहीं पहुंच रही। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग लेने की व्यवस्था भी प्रभावी नहीं है। रसोई से निकलने वाला गीला कचरा, प्लास्टिक, कागज और दूसरी सूखी सामग्री एक साथ जमा की जा रही है। इससे कचरे से खाद बनाने और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया प्रभावित होती है।