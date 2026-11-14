Rajasthan: पंचायती राज विभाग में नई भर्ती निकालने की तैयारी, सभी जिलों में खाली पदों का सरकार ने मांगा ब्यौरा

जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में आने वाले समय में नई सीधी भर्तियों का रास्ता खुल सकता है। राज्य सरकार ने इसकी शुरुआती कवायद तेज कर दी है। कार्मिक विभाग के निर्देशों के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रदेश की सभी जिला परिषदों से 31 मार्च 2028 तक की स्थिति में रिक्त होने वाले पदों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। इसमें ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ), कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित विभिन्न संवर्गों के पद शामिल हैं।