Exclusive: राजस्थान में ‘अवैध चेकपोस्ट’ पर कई सालों से वसूली का खेल बेनकाब, उगाही 200 करोड़ पार! जानिए बड़ा खुलासा

विजय शर्मा, जयपुर। राजस्थान की सीमाओं पर परिवहन विभाग ने कथित अवैध चैकपोस्ट वाली जगहों पर होर्डिंग लगवा दिए हैं। इन पर लिखा है कि यहां परिवहन विभाग की कोई चैकपोस्ट नहीं है। चालक अपने वाहन नहीं रोकें, यहां चैकिंग नहीं की जाती है। विभाग ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह कदम उठाया है, लेकिन इस निर्णय ने खुद विभाग को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल है कि जब यहां चैकपोस्ट नहीं थी तो तीन साल तक किसकी शह पर अवैध वसूली का खेल चलता रहा?