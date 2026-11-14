खिली धूप में बगीचे की सैर और आइसक्रीम का मजा

मदद का रिश्ता

कामाक्षी कटारा, 13 वर्ष

यह कहानी भाई बहन की है, जो हमेशा खुश रहते हैं जो कभी झगड़ते नहीं हैं। एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करता है यह देखकर उनके माता-पिता भी खुश रहते हैं एक दिन दोनों भाई-बहन घूमने जाने के बारे में सोच रहे थे उन्होंने अपने माता-पिता से पूछा और उनके माता-पिता ने उन्हें घूमने जाने की परमिशन दे दी फिर वह दोनों घूमने चले गए और उन्होंने वहां बहुत खेल और मजे किए फिर शाम होने तक वह घर आ गए भाई बहन का प्यार बहुत महंगा होता है इसकी हमेशा कदर करनी चाहिए कभी अपने भाई बहन पर गुस्सा ना करें।



पिकनिक का आनंद और एक सीख

कुशाग्री पांडे, 09 वर्ष

शुक्रवार के दिन रेखा और राहुल ने माता-पिता की आज्ञा लेकर पिकनिक जाने की तैयारी की। वे अपने खाद्य पदार्थ तथा दूसरी महत्त्वपूर्ण चीजों को बैग में रखकर एक बड़े से पार्क में चले गए। गर्मी का मौसम था, इसलिए सूरज चमक रहा था। रेखा ने कालीन बिछाई।

राहुल ने जमीन में एक छोटा-सा गड्ढा किया और रेखा ने छाते की डंडी को गड्ढे में डाला और गड्ढे को बंद कर दिया। उन्होंने खाद्य पदार्थ भी निकाल लिए। अचानक एक कुत्ता आ गया। राहुल ने पास में पड़ा पत्थर उठाया और कुत्ते पर फेंका। रेखा ने उसे समझाया कि हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। राहुल समझ गया।





धूप में ठंडी आइसक्रीम

वंशिका धाकड़, 08 वर्ष

एक दिन राहुल और नेहा अपने परिवार के साथ बाहर घूमने गए। मौसम बहुत अच्छा था और आसमान में सूरज चमक रहा था। गर्मी और धूप से बचने के लिए उन्होंने एक बड़ा, रंग-बिरंगा छाता लगाया। दोनों बच्चों ने मैदान में एक सुंदर चटाई बिछाई और उस पर बैठ गए। उनके पास एक छोटा सा कूलर बॉक्स भी था, जिसमें वे अपने लिए ठंडी-ठंडी चीजें लेकर आए थे। राहुल और नेहा ने अपनी पसंदीदा आइसक्रीम निकाली। राहुल के हाथ में दो स्कूप वाली आइसक्रीम थी और नेहा बड़े चाव से अपनी कोन आइसक्रीम खा रही थी। दोनों बच्चे ठंडी और मीठी आइसक्रीम का आनंद लेते हुए आपस में बातें कर रहे थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। धूप के दिनों में इस तरह आइसक्रीम खाना उनके लिए एक बेहद मजेदार पिकनिक बन गया।



गर्मी की छुट्टी और दो आइसक्रीम

नील बदनगड़िया, 08 वर्ष

गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। रवि और उसकी बहन रिया सुबह-सुबह मम्मी-पापा के साथ पार्क में पिकनिक मनाने गए थे। सूरज सिर पर चमक रहा था, लेकिन पार्क में हरे पेड़ों और ठंडी हवा के कारण गर्मी का एहसास कम लग रहा था। मम्मी ने पार्क के बीचों-बीच एक बड़ा सा रंग-बिरंगा छाता लगा दिया और नीचे चटाई बिछा दी। पास में ही खाने-पीने का छोटा कूलर बॉक्स रखा था। दोपहर होते-होते गर्मी थोड़ी बढ़ गई। पापा दोनों बच्चों के लिए दो बड़ी-बड़ी आइसक्रीम ले आए। रवि को तीन फ्लेवर वाली आइसक्रीम मिली - बैंगनी, पीली और गुलाबी। रिया को उसकी पसंदीदा बटरस्कॉच आइसक्रीम मिली। दोनों भाई-बहन छाते के नीचे बैठ गए। रवि तो इतना खुश था कि जीभ बाहर निकाल कर हंसते हुए आइसक्रीम खाने लगा। रिया उसे देख कर हंसने लगी। रिया बोली, "भैया, धीरे-धीरे खाओ, नहीं तो पिघल जाएगी।

रवि ने कहा, "इतनी गर्मी में आइसक्रीम पिघलने से पहले ही खा लेना चाहिए।" दोनों ने मिलकर अपनी-अपनी आइसक्रीम का मजा लिया। उन्होंने एक-दूसरे को थोड़ी-थोड़ी आइसक्रीम चखाई भी। कूलर में रखे जूस को बाद के लिए रख दिया। उस दिन उन्होंने सीखा कि खुशी महंगे खिलौनों में नहीं, बल्कि ऐसे छोटे-छोटे पलों में होती है, जब परिवार साथ हो, धूप हो, छाता हो और हाथ में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम हो।





मस्ती की वो दोपहर

माही सिंह चम्पावत, 10 वर्ष

रविवार की सुबह थी। आसमान बिल्कुल साफ था और सूरज चमक रहा था। आरव और उसकी छोटी बहन परी ने सोचा कि आज वे बगीचे में पिकनिक मनाएंगे। दोनों ने मिलकर एक रंग-बिरंगी छतरी, सुंदर चटाई और खाने-पीने का सामान तैयार किया। फिर वे बगीचे में एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंच गए। आरव ने जल्दी से चटाई बिछाई और छतरी लगा दी। परी ने अपने बैग से खाने की चीज़ें निकालीं। दोनों आराम से बैठकर बातें करने लगे। आरव अपनी मज़ेदार हरकतों से परी को खूब हँसा रहा था। कभी वह जीभ निकालकर मुँह बनाता तो कभी मज़ेदार आवाज़ें निकालता। परी हंसते-हंसते लोटपोट हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों ने आइसक्रीम खाई। तभी परी की नज़र पास बैठी एक छोटी-सी गिलहरी पर पड़ी। वह भूखी लग रही थी। परी ने प्यार से उसे कुछ फल दिए। गिलहरी खुशी-खुशी फल खाने लगी। आरव ने कहा, "परी, आज हमने सिर्फ पिकनिक नहीं मनाई, बल्कि एक छोटे से जीव को भी खुश कर दिया!" परी मुस्कुराकर बोली, हाँ भैया, दूसरों की मदद करने से हमारी खुशी भी दोगुनी हो जाती है। शाम होने लगी तो दोनों घर लौट आए। उस दिन की पिकनिक उनके लिए एक सुंदर याद बन गई। उन्होंने सीखा कि छोटी-छोटी खुशियाँ और दया के छोटे-छोटे काम ही जीवन को खूबसूरत बनाते हैं।