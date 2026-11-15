Jaipur Elevated Road: जयपुर के 6 बड़े चौराहों पर जाम से मिलेगी मुक्ति, 560 करोड़ से बनेगा 4.4KM का एलिवेटेड रोड; ऊपर से गुजरेगी मेट्रो

झालाना बायपास से जगतपुरा तक बनेगा एलिवेटेड रोड। फोटो: एआई
जयपुर। जयपुर शहर में सड़क और मेट्रो के लिए एक ही कॉरिडोर पर दो स्तर तैयार करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। झालाना बायपास से जगतपुरा तक प्रस्तावित 4.4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड पर वाहन दौड़ेंगे, जबकि इसके ऊपर भविष्य में मेट्रो चलेगी। इसके लिए एलिवेटेड रोड के पिलर अभी से मेट्रो कॉरिडोर की जरूरतों के अनुरूप डिजाइन किए जाएंगे। इससे भविष्य में मेट्रो के लिए अलग से पिलर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करीब 560 करोड़ रुपए की इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) दिसंबर तक तैयार करने का लक्ष्य है। राजस्थान मेट्रो की सहमति मिलने के बाद अब जेडीए ने डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है।
एलिवेटेड रोड जेएलएन मार्ग स्थित गांधी सर्किल से जगतपुरा रेलवे ओवरब्रिज के बीच यातायात को सुगम बनाएगा। इसके बनने से जवाहर नगर बायपास चौराहा, झालाना तिराहा, संस्थान पथ तिराहा, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र तिराहा, अपेक्स सर्किल और बालाजी तिराहे पर वाहन चालकों को जाम से मुक्ति मिलेगी। जेडीए के सर्वे के अनुसार गांधी सर्किल की ओर से आने वाले करीब 70 प्रतिशत वाहन सीधे जगतपुरा की तरफ जाते हैं। जयपुर में नया एलिवेटेड रोड बनने से इन वाहनों को बीच के चौराहों पर नहीं रुकना पड़ेगा।
प्रस्तावित एलिवेटेड रोड झालाना बायपास पर अरण्य भवन के पास से शुरू होकर महल रोड पर डी मार्ट के सामने उतरेगा। जगतपुरा से झालाना बायपास की ओर आने वाले वाहनों के लिए भी अलग एलिवेटेड मार्ग बनाया जाएगा, जो जगतपुरा आरओबी के आगे से शुरू होगा। बालाजी तिराहे पर जवाहर सर्किल की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए भी एलिवेटेड रोड से जुडऩे का रास्ता बनाया जाएगा। इसी तरह जगतपुरा से संस्थान पथ और महल रोड से गांधी सर्किल की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी उतरने की व्यवस्था होगी।
जयपुर में अजमेर रोड पर एलिवेटेड रोड के ऊपर मेट्रो का संचालन हो रहा है। वहीं, टोंक रोड पर दुर्गापुरा एलिवेटेड रोड के पिलर भी भविष्य में मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण को ध्यान में रखकर छोड़े गए हैं।
अनुमानित लागत : 560 करोड़ रुपए
एलिवेटेड रोड की लंबाई : 4.4 किलोमीटर
प्रभावित यातायात जंक्शन : 6
डीपीआर तैयार करने का लक्ष्य : दिसंबर 2026
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़