Sunny Deol Film : सनी देओल की फिल्म ‘सूर्या’ पर विवाद, राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, अब 20 को नहीं होगी रिलीज

Sunny Deol Film : जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आगामी 20 नवंबर को रिलीज होने वाली अभिनेता सनी देओल की हिंदी फिल्म 'सूर्या अंत से आरंभ तक' के प्रदर्शन को लेकर अंतरिम निर्देश दिया है। न्यायाधीश समीर जैन ने स्पष्ट किया है कि सिनेमैटोग्राफ एक्ट के तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से विधिवत प्रमाण पत्र जारी होने से पहले फिल्म का यूट्यूब, सोशल मीडिया सहित किसी भी डिजिटल या अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन नहीं किया जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के राजस्थान चैप्टर की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर तय की है।