Jodhpur : आपसी विवाद में युवक के शरीर में घुसाया शॉवर पाइप, एमडीएम अस्पताल में हुआ जटिल ऑपरेशन, बची जान

Jodhpur : जोधपुर. आपसी विवाद के दौरान एक युवक के मलद्वार के रास्ते बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली चार फीट लंबी शॉवर पाइप शरीर के अंदर डाल दी गई। यह पाइप बड़ी आंत को चीरते हुए पेट के भीतर तक पहुंच गई और वहीं फंस गई। इस गंभीर चोट के कारण मरीज की जान को भी खतरा उत्पन्न हो गया था। मरीज को उपचार के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया। यहां जनरल सर्जरी विभाग के आचार्य एवं यूनिट प्रभारी डॉ. दिनेश दत्त शर्मा ने मरीज की चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यक परीक्षणों के बाद तत्काल सर्जरी का निर्णय लिया। ऑपरेशन के दौरान आंत में चीरा (एंटेरोटॉमी) लगाकर लगभग चार फीट लंबी शॉवर पाइप को अत्यंत सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया। ऑपरेशन की जटिलता इसलिए भी अधिक थी क्योंकि पाइप ने बड़ी आंत को क्षतिग्रस्त कर दिया था और पेट के भीतर आगे बढ़ते हुए मूत्रवाहिनी (यूरेटर), महाधमनी (एओर्टा), अन्य बड़ी रक्तवाहिनियों तथा छोटी आंत जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचने का गंभीर खतरा था। ऐसी चोटों से अत्यधिक रक्तस्राव, गंभीर संक्रमण और मरीज की जान को खतरा हो सकता था।