Rajasthan News: ‘शर्म आती है खुद पर, इज्जत खराब होती है’, कंटेंट क्रिएटर कपल ‘जोधपुरी परफेक्ट पेयर’ क्यों और किसपर भड़के?

सोशल मीडिया पर अपनी पारंपरिक राजस्थानी रील्स और देसी अंदाज के लिए चर्चित जोधपुर के कंटेंट क्रिएटर 'जोधपुरी परफेक्ट पेयर' का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती के दर्शन और वहां की 'प्रोटोकॉल' व्यवस्था को लेकर नाराज़गी ज़ाहिर की है। इस जोड़ी के अभय सिंह चौहान और उनकी पत्नी भूमि चौहान ने दर्शन में आई परेशानी और प्रोटोकॉल की मांग से आहत होकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम लेते हुए व्यवस्थाओं पर तीखे सवाल खड़े किए हैं।

