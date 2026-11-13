पिता के लिए राजस्थान हाइकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए 3 फर्जी जमानत ऑर्डर, पूछताछ में IT एक्सपर्ट बेटे ने खोले कई राज

पुलिस जांच के अनुसार, मनप्रीत के पिता कुलविंदर सिंह पानेसर के खिलाफ राजियासर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इसी मामले में जमानत का लाभ दिलाने के लिए फर्जी न्यायिक आदेश तैयार किए गए। इन आदेशों को असली बताकर निचली अदालत में भी पेश किया गया। हाईकोर्ट प्रशासन की जांच में सामने आया कि संबंधित तारीखों पर ये मामले अदालत संख्या 12 में सूचीबद्ध ही नहीं थे और न ही ऐसे कोई आदेश पारित किए गए थे। मामले में पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ कर रही है।