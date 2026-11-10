बांसवाड़ा: शराब के नशे में पिता ने नहीं बख्शे अपने ही दो मासूम बच्चे, 3 साल के बेटे की मौत; मां ने करवाया हत्या का मामला दर्ज

आनंदपुरी (बांसवाड़ा). जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के जूनी टिंबी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शराब के नशे में एक पिता पर अपने ही दो मासूम बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप है। इस घटना में करीब 3 साल के बेटे इलेश की मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है।