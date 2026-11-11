बांसवाड़ा: पटाखे की चिंगारी से दो घरों में लगी आग, रातोंरात जलकर खाक हुआ लाखों का सामान; सिलेंडर ब्लास्ट से मची हाहाकार

बांसवाड़ा (खमेरा). बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड के खमेरा थाना क्षेत्र के पंचाल मोहल्ले में बीती रात करीब 3 बजे पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दोनों मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि दोनों मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घरों में रखी नकदी, सोने-चांदी के जेवर, कपड़े और रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान भी जल गया। हालात ऐसे हो गए कि दोनों परिवारों के पास तन पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा।