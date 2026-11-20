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राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पंचायत चुनाव के नतीजों में कई राजनीतिक परिवारों के सदस्यों की प्रतिष्ठा दांव पर रही। यहां विधायकों और पूर्व विधायकों के परिवार के सदस्यों ने चुनाव मैदान में किस्मत आजमाई। इनमें कुछ को जीत मिली तो कुछ को हार का सामना करना पड़ा।विधायक रमिला खड़िया के बेटे रोहित खड़िया ने जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीत लिया। वहीं, गढ़ी एमएलए कैलाश मीणा की पुत्रवधू अनिता को बिलोदा पंचायत समिति से सदस्य के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पूर्व विधायक कांता भील की बेटी प्रज्ञा गरासिया ने तलवाड़ा पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीत लिया। प्रज्ञा प्रधान भी रह चुकी हैं।
विधायक और पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया के बेटे विकास बामणिया ने जिला परिषद वार्ड 32 से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। वहीं घाटोल से पूर्व विधायक हरेन्द्र निनामा के बेटे शंकरलाल निनामा चुनाव हार गए।
बीएपी : 11
कांग्रेस : 04
भाजपा : 00
अन्य : 00
कुल वार्ड : 15
बीएपी : 10
भाजपा : 05
कांग्रेस : 02
अन्य : 00
कुल वार्ड : 17
कांग्रेस : 10
भाजपा : 05
बीएपी : 04
अन्य : 00
कुल वार्ड : 19
कांग्रेस : 13
बीएपी : 06
भाजपा : 05
अन्य : 01
कुल वार्ड : 25
कांग्रेस : 06
बीएपी : 05
भाजपा : 04
अन्य : 00
कुल वार्ड : 15
कांग्रेस : 06
बीएपी : 05
भाजपा : 04
अन्य : 00
कुल वार्ड : 15
कांग्रेस : 11
बीएपी : 02
भाजपा : 02
अन्य : 00
कुल वार्ड : 15
बीएपी : 09
भाजपा : 05
कांग्रेस : 03
अन्य : 00
कुल वार्ड : 17
कांग्रेस : 08
भाजपा : 04
बीएपी : 03
अन्य : 00
कुल वार्ड : 15
भाजपा : 07
कांग्रेस : 07
बीएपी : 04
निर्दलीय : 01
कुल : 19
बीएपी : 16
कांग्रेस : 06
भाजपा : 05
निर्दलीय : 02
कुल : 29
भाजपा :07
बीएपी : 04
कांग्रेस : 05
अन्य : 03
कुल वार्ड : 19
बीएपी : 08
कांग्रेस : 06
भाजपा :01
अन्य : 00
कुल वार्ड : 15
भाजपा :08
बीएपी : 05
कांग्रेस : 00
अन्य : 02
कुल वार्ड : 15
कांग्रेस : 07
बीएपी : 02
भाजपा :05
अन्य : 01
कुल वार्ड : 15
कांग्रेस : 07
भाजपा :05
बीएपी : 02
अन्य : 01
कुल वार्ड : 15
मतगणना के बाद जिला प्रमुख एवं प्रधानों के निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। इसके तहत जिला प्रमुख की चुनाव प्रक्रिया 25 नवंबर को होगी। इसमें सुबह 11 बजे तक नामांकन प्रस्तुत करने, 11:30 बजे नाम पत्रों की समीक्षा, दोपहर 1 बजे तक नाम वापसी और इसके तुरंत बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। वहीं, आवश्यकता होने पर दोपहर 3 से 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी। इसी प्रकार 26 नवंबर को उपजिला प्रमुख के चुनाव होंगे। इसके बाद 27 नवंबर को प्रधान और 28 नवंबर को उपप्रधान के चुनाव होंगे। इसमें पंचायत समिति सदस्य के जीते हुए प्रत्याशी अपना प्रधान चुन सकेंगे।
|वार्ड
|आरक्षण
|उम्मीदवार (पार्टी)
|1
|ST महिला
|दमली (BAP), निकिता कुमारी निनामा (कांग्रेस), सुमित्रा (भाजपा)
|2
|सामान्य
|यदुनाथ सिंह (भाजपा), रमण लाल बरगोट (BAP), रमेश चन्द्र (कांग्रेस)
|3
|SC महिला
|अनिता (BAP), काजल बुनकर (भाजपा), पत्रकला (कांग्रेस), संतोष (निर्दलीय)
|4
|सामान्य
|दीप्ती (कांग्रेस), भूपेंद्र सिंह (भाजपा), विनोद (BAP), विनोद पाठक (निर्दलीय)
|5
|SC
|भैयालाल (BAP), महेंद्र कुमार बुनकर (भाजपा), राम लाल बुनकर (कांग्रेस)
|6
|सामान्य महिला
|प्रियंका कुंवर (भाजपा), रीना सावडा (BAP), संगीता (कांग्रेस)
|7
|सामान्य महिला
|कल्पना (कांग्रेस), तारा (भाजपा), धापु (निर्दलीय)
|8
|ST
|गुणवन्त सिंह (कांग्रेस), प्रवीण कुमार पाण्डोर (BAP), विनोद कुमार (भाजपा)
|9
|सामान्य
|कल्पित कुमार (कांग्रेस), दिनेश चन्द्र पंड्या (AAP), पंकेश पाटीदार (भाजपा), महेश (BAP)
|10
|ST महिला
|आशा (कांग्रेस), रमीला देवी (भाजपा), सुशिला डामोर (BAP)
|11
|ST महिला
|नीता कुमारी वड़खिया (कांग्रेस), पारी कुमारी (भाजपा), सानिया कुमारी (BAP)
|12
|ST
|कांतिलाल (निर्दलीय), खेमराज गरासिया (भाजपा), गोविन्द लाल खांट (निर्दलीय), दिलीप कटारा (BAP), दोलत राम (कांग्रेस)
|13
|ST
|प्रकाश चन्द्र डामोर (भाजपा), प्रभुलाल (कांग्रेस), महिपाल (निर्दलीय), रमण लाल डामोर (BAP)
|14
|ST महिला
|कांता (कांग्रेस), जय श्री ताबियार (BAP), निशा (भाजपा)
|15
|ST महिला
|उषा पारगी (BAP), माया (भाजपा), ललिता (कांग्रेस)
|16
|सामान्य महिला
|कृष्णा कटारा (BAP), गोमती (भाजपा), रवीना पाटीदार (कांग्रेस)
|17
|ST महिला
|नानी (निर्दलीय), रमिला (भाजपा), रीना (BAP), रेखा (कांग्रेस)
|18
|ST
|कन्हैयालाल कटारा (भाजपा), प्रकाश (कांग्रेस), हीरालाल (BAP)
|19
|ST महिला
|गीता दायमा (कांग्रेस), पारी कुमारी (भाजपा), शीतल देवी मछार (BAP)
|20
|ST
|प्रदीप कुमार (कांग्रेस), महेंद्र (AAP), शरद चंद्र (भाजपा), संजय (BAP)
|21
|ST महिला
|अनिता (BAP), कंकु (भाजपा), पायल गरासिया (कांग्रेस)
|22
|ST महिला
|उर्मिला (भाजपा), कमला (निर्दलीय), रमिला (BAP), वेंला (निर्दलीय), शकुंतला (कांग्रेस)
|23
|ST महिला
|दया (कांग्रेस), निलम परमार (BAP), वना पणदा (भाजपा)
|24
|ST
|जमनालाल (कांग्रेस), धीरजमल (निर्दलीय), विकास (भाजपा), विनोद (BAP)
|25
|ST
|दौलतसिंह (भाजपा), बादर (कांग्रेस), लालसिंह (BAP)
|26
|ST
|काला (भाजपा), प्रमोद मावी (BAP), भुरजी (कांग्रेस)
|27
|ST
|अनिल (कांग्रेस), महिपाल डामोर (BAP), सरदार सिंग (भाजपा), सोहनलाल (निर्दलीय)
|28
|ST
|देवचन्द मईडा (BAP), रोहित खड़िया (कांग्रेस), वजहिंग मईड़ा (भाजपा)
|29
|ST
|दिलीप कटारा (कांग्रेस), पंकज भाभोर (BAP), बदामी लाल (भाजपा)
|30
|ST
|खातु (कांग्रेस), जय सिंह (BAP), मकना डामोर (भाजपा)
|31
|ST
|मान शंकर (भाजपा), सुभाष निनामा (कांग्रेस), सोहन लाल डोडियार (BAP)
|32
|ST
|डॉ. विकास बामनिया (कांग्रेस), बलवीर (निर्दलीय), बलवीर रावत (भाजपा)
|33
|ST महिला
|नरदा (BAP), रागिनी (भाजपा), हंसा चरपोटा (कांग्रेस)
|34
|ST महिला
|निर्मला मईडा (BAP), पूंजी (कांग्रेस), ललिता (भाजपा)
|35
|ST महिला
|ममता कटारा (भाजपा), मीना (कांग्रेस), रमिला (BAP)
|36
|ST महिला
|अमीषा कुमारी (BAP), आशा कटारा (कांग्रेस), दुर्गा (भाजपा)
|37
|ST महिला
|शीला कुमारी (कांग्रेस), संतोष बामनिया (भाजपा)
|38
|ST
|कालूराम (भाजपा), रामलाल (कांग्रेस), विनोद डिन्डोर (BAP)
|39
|ST महिला
|नरदा (BAP), बबीता (भाजपा), शकुन्तला (कांग्रेस)
|40
|ST
|नन्दलाल (भाजपा), नरेश (BAP), रणछोड़ (कांग्रेस), सुखराम (निर्दलीय)
|41
|ST महिला
|इंदिरा कुमारी (BAP), करमा (कांग्रेस), वनिता (भाजपा)
|42
|ST
|केशव चंद डामोर (BAP), दीपक डामोर (कांग्रेस), लालचंद (भाजपा)
|43
|ST
|प्रभुलाल निनामा (भाजपा), मोहन लाल कटारा (BAP), हेमंत राठौर (कांग्रेस)
|क्रम
|पंचायत समिति
|कुल वार्ड
|1
|अरथुना
|17
|2
|आनंदपुरी
|15
|3
|कुशलगढ़
|19
|4
|गनोड़ा
|15
|5
|गांगड़तलाई
|17
|6
|गढ़ी
|19
|7
|घाटोल
|29
|8
|छोटी सरवन
|15
|9
|छोटी सरवा
|15
|10
|तलवाड़ा
|15
|11
|बांसवाड़ा
|25
|12
|बागीदौरा
|19
|13
|सज्जनगढ़
|15
|14
|डूंगरा छोटा
|15
|15
|नाहरपुरा
|15
|16
|सरेड़ी बड़ी
|15
|कुल
|16 पंचायत समितियां
|280
|वार्ड
|आरक्षण
|उम्मीदवार (पार्टी)
|1
|ST
|नर्मदा (भाजपा), प्रभुलाल (कांग्रेस), शीतल मीना (BAP)
|2
|ST
|गजेन्द्र सिंह (निर्दलीय), निमेश चरपोटा (निर्दलीय), विनोद मईडा (कांग्रेस), शैलेन्द्र (BAP), सुनीता (भाजपा)
|3
|ST महिला
|मीना निनामा (BAP), मोहन चरपोटा (कांग्रेस), लक्ष्मी निनामा (भाजपा)
|4
|ST
|इतरी निनामा (भाजपा), किशोर (निर्दलीय), लक्ष्मण (कांग्रेस), विक्रम निनामा (BAP)
|5
|ST
|दिनेश (कांग्रेस), नारायण लाल निनामा (भाजपा), विजय (BAP)
|6
|ST महिला
|अमीला (BAP), मनिषा निनामा (कांग्रेस), सीमा मईड़ा (भाजपा)
|7
|ST महिला
|मीरा बामनिया (भाजपा), लक्ष्मी (BAP), सन्तुडी (कांग्रेस)
|8
|सामान्य महिला
|आँचल चौहान (भाजपा), मीना कुमारी (BAP), सपना रावत (निर्दलीय), सुशीला कुंवर (कांग्रेस)
|9
|ST
|अर्जुन (कांग्रेस), कालिया निनामा (निर्दलीय), दिनेश चंद्र डोडियार (भाजपा), दिलीप (BAP)
|10
|ST
|कांति खराड़ी (भाजपा), कैलाश (BAP), मनीष डोडियार (कांग्रेस), रीना (निर्दलीय)
|11
|सामान्य
|खातुराम चरपोटा (BAP), भरत (कांग्रेस), विनोद पटेल (भाजपा)
|12
|ST महिला
|अंजना (कांग्रेस), चर्मीला (भाजपा), मनु (BAP)
|13
|सामान्य
|अप्पु (BAP), लोकेश (कांग्रेस), विठल (भाजपा)
|14
|ST महिला
|जया (भाजपा), लक्ष्मी (BAP), सुरता (कांग्रेस)
|15
|ST महिला
|आशा (निर्दलीय), गुड्डी चरपोटा (कांग्रेस), मनी मईडा (भाजपा), संगीता गणावा (BAP)
|16
|ST महिला
|भुलेश्वरी (कांग्रेस), भूरी चरपोटा (भाजपा), सुन्दर (BAP)
|17
|ST
|दिनेश चन्द्र डिंडोर (कांग्रेस), प्रभुलाल (भाजपा), सोहन (BAP), हीरालाल (निर्दलीय)
|18
|ST महिला
|अनिता (निर्दलीय), चंपी (भाजपा), तोली (BAP), नितीशा (कांग्रेस), नूरा (निर्दलीय), सुनीता (निर्दलीय)
|19
|ST
|पंकज (कांग्रेस), सुरेश कुमार मीणा (BAP), सुरेश सारेल (भाजपा)
|20
|ST महिला
|अंजू (भाजपा), कबू मईड़ा (कांग्रेस), कमला (BAP)
|21
|ST
|जुगराज (BAP), दिनेश (भाजपा), दिनेश चन्द निनामा (निर्दलीय), बदुदेवी पारगी (कांग्रेस)
|22
|ST
|रावजी कटारा (कांग्रेस), संतोष (भाजपा), हुकम चन्द (BAP)
|23
|ST महिला
|इन्दिरा (BAP), काउडी डिन्डोर (कांग्रेस), पारी (भाजपा)
|24
|ST महिला
|प्रियंका (भाजपा), रीना (BAP), सुनीता माल (कांग्रेस)
|25
|ST
|जीतमल डोडियार (BAP), दिलीप चरपोटा (कांग्रेस), लक्ष्मण (भाजपा)
|वार्ड
|आरक्षण
|उम्मीदवार (पार्टी)
|1
|ST महिला
|असीता (कांग्रेस), मनीषा (निर्दलीय), सरोजनी (BAP), संसर (भाजपा)
|2
|ST महिला
|अस्मिता (निर्दलीय), प्रमिला (निर्दलीय), रिशमा (निर्दलीय), रीता पारगी (भाजपा), ललिता (कांग्रेस), सरिता पारगी (BAP)
|3
|ST
|अमूली (कांग्रेस), चिमनलाल (BAP), दिनेश (निर्दलीय), पायल (भाजपा)
|4
|ST महिला
|कलावती (कांग्रेस), कविता भूरिया (निर्दलीय), कांता (BAP), प्रमिला (भाजपा), मंजुला (निर्दलीय)
|5
|SC
|कमला देवी (कांग्रेस), जिया (निर्दलीय), दुर्गा (भाजपा), मंजुला देवी जाटव (निर्दलीय), मनीषा कुमारी नट (निर्दलीय)
|6
|ST महिला
|एतरी (निर्दलीय), चम्पा (कांग्रेस), मन्जुला कलारा (BAP), रमीला (भाजपा)
|7
|सामान्य
|कमला (कांग्रेस), संजय कुमार (भाजपा)
|8
|ST महिला
|कलावती चारेल (भाजपा), रुचिका (निर्दलीय), सोना (कांग्रेस)
|9
|ST महिला
|जमना (निर्दलीय), पुष्पा (निर्दलीय), लली (भाजपा), सीमा परमार (BAP), सुमित्रा (कांग्रेस), हकु (निर्दलीय)
|10
|ST
|अर्जुनलाल (निर्दलीय), कृष्णा (भाजपा), विकास (निर्दलीय), सीता (BAP), सीता (कांग्रेस), हरलाल कटारा (निर्दलीय)
|11
|ST
|कालुसिंह मईडा (BAP), रसली (भाजपा), सरदार (कांग्रेस)
|12
|ST
|उषा (निर्दलीय), कविता रावत (निर्दलीय), कांता (कांग्रेस), गोविन्द (भाजपा), मोती (निर्दलीय), शैलेन्द्र (BAP)
|13
|ST महिला
|कल्पना (कांग्रेस), नर्मदा (BAP), बदामी (निर्दलीय), रमा गरासिया (भाजपा)
|14
|ST
|अमृतलाल (BAP), कमलेश (निर्दलीय), रामा पटेल (भाजपा), शंकर (कांग्रेस)
|15
|ST
|अर्पिता (भाजपा), मीनाक्षी नीनामा (BAP), रवि गरासिया (कांग्रेस)
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