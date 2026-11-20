वार्ड आरक्षण उम्मीदवार (पार्टी)

1 ST महिला दमली (BAP), निकिता कुमारी निनामा (कांग्रेस), सुमित्रा (भाजपा)

2 सामान्य यदुनाथ सिंह (भाजपा), रमण लाल बरगोट (BAP), रमेश चन्द्र (कांग्रेस)

3 SC महिला अनिता (BAP), काजल बुनकर (भाजपा), पत्रकला (कांग्रेस), संतोष (निर्दलीय)

4 सामान्य दीप्ती (कांग्रेस), भूपेंद्र सिंह (भाजपा), विनोद (BAP), विनोद पाठक (निर्दलीय)

5 SC भैयालाल (BAP), महेंद्र कुमार बुनकर (भाजपा), राम लाल बुनकर (कांग्रेस)

6 सामान्य महिला प्रियंका कुंवर (भाजपा), रीना सावडा (BAP), संगीता (कांग्रेस)

7 सामान्य महिला कल्पना (कांग्रेस), तारा (भाजपा), धापु (निर्दलीय)

8 ST गुणवन्त सिंह (कांग्रेस), प्रवीण कुमार पाण्डोर (BAP), विनोद कुमार (भाजपा)

9 सामान्य कल्पित कुमार (कांग्रेस), दिनेश चन्द्र पंड्या (AAP), पंकेश पाटीदार (भाजपा), महेश (BAP)

10 ST महिला आशा (कांग्रेस), रमीला देवी (भाजपा), सुशिला डामोर (BAP)

11 ST महिला नीता कुमारी वड़खिया (कांग्रेस), पारी कुमारी (भाजपा), सानिया कुमारी (BAP)

12 ST कांतिलाल (निर्दलीय), खेमराज गरासिया (भाजपा), गोविन्द लाल खांट (निर्दलीय), दिलीप कटारा (BAP), दोलत राम (कांग्रेस)

13 ST प्रकाश चन्द्र डामोर (भाजपा), प्रभुलाल (कांग्रेस), महिपाल (निर्दलीय), रमण लाल डामोर (BAP)

14 ST महिला कांता (कांग्रेस), जय श्री ताबियार (BAP), निशा (भाजपा)

15 ST महिला उषा पारगी (BAP), माया (भाजपा), ललिता (कांग्रेस)

16 सामान्य महिला कृष्णा कटारा (BAP), गोमती (भाजपा), रवीना पाटीदार (कांग्रेस)

17 ST महिला नानी (निर्दलीय), रमिला (भाजपा), रीना (BAP), रेखा (कांग्रेस)

18 ST कन्हैयालाल कटारा (भाजपा), प्रकाश (कांग्रेस), हीरालाल (BAP)

19 ST महिला गीता दायमा (कांग्रेस), पारी कुमारी (भाजपा), शीतल देवी मछार (BAP)

20 ST प्रदीप कुमार (कांग्रेस), महेंद्र (AAP), शरद चंद्र (भाजपा), संजय (BAP)

21 ST महिला अनिता (BAP), कंकु (भाजपा), पायल गरासिया (कांग्रेस)

22 ST महिला उर्मिला (भाजपा), कमला (निर्दलीय), रमिला (BAP), वेंला (निर्दलीय), शकुंतला (कांग्रेस)

23 ST महिला दया (कांग्रेस), निलम परमार (BAP), वना पणदा (भाजपा)

24 ST जमनालाल (कांग्रेस), धीरजमल (निर्दलीय), विकास (भाजपा), विनोद (BAP)

25 ST दौलतसिंह (भाजपा), बादर (कांग्रेस), लालसिंह (BAP)

26 ST काला (भाजपा), प्रमोद मावी (BAP), भुरजी (कांग्रेस)

27 ST अनिल (कांग्रेस), महिपाल डामोर (BAP), सरदार सिंग (भाजपा), सोहनलाल (निर्दलीय)

28 ST देवचन्द मईडा (BAP), रोहित खड़िया (कांग्रेस), वजहिंग मईड़ा (भाजपा)

29 ST दिलीप कटारा (कांग्रेस), पंकज भाभोर (BAP), बदामी लाल (भाजपा)

30 ST खातु (कांग्रेस), जय सिंह (BAP), मकना डामोर (भाजपा)

31 ST मान शंकर (भाजपा), सुभाष निनामा (कांग्रेस), सोहन लाल डोडियार (BAP)

32 ST डॉ. विकास बामनिया (कांग्रेस), बलवीर (निर्दलीय), बलवीर रावत (भाजपा)

33 ST महिला नरदा (BAP), रागिनी (भाजपा), हंसा चरपोटा (कांग्रेस)

34 ST महिला निर्मला मईडा (BAP), पूंजी (कांग्रेस), ललिता (भाजपा)

35 ST महिला ममता कटारा (भाजपा), मीना (कांग्रेस), रमिला (BAP)

36 ST महिला अमीषा कुमारी (BAP), आशा कटारा (कांग्रेस), दुर्गा (भाजपा)

37 ST महिला शीला कुमारी (कांग्रेस), संतोष बामनिया (भाजपा)

38 ST कालूराम (भाजपा), रामलाल (कांग्रेस), विनोद डिन्डोर (BAP)

39 ST महिला नरदा (BAP), बबीता (भाजपा), शकुन्तला (कांग्रेस)

40 ST नन्दलाल (भाजपा), नरेश (BAP), रणछोड़ (कांग्रेस), सुखराम (निर्दलीय)

41 ST महिला इंदिरा कुमारी (BAP), करमा (कांग्रेस), वनिता (भाजपा)

42 ST केशव चंद डामोर (BAP), दीपक डामोर (कांग्रेस), लालचंद (भाजपा)