Churu Panchayat Election 2026 (Photo-Patrika)
Churu Panchayat Election Result 2026 Result Live : पंचायत राज संस्थाओं के चूरू जिले में तीसरे और चौथे चरण में 39 सदस्यीय जिला परिषद और जिले की 13 पंचायत समितियों के हुए मतदान की मतगणना शुक्रवार को हुई। देवउठनी एकादशी के दिन शुरू हुई मतगणना के प्रारंभिक रुझान से भाजपा और कांग्रेस के कांटे का नजर आया लेकिन आखिर में कांग्रेस का हाथ भाजपा पर भारी पड़ा। जहां जिला परिषद में भाजपा पिछ़ड़ी वहीं उसे 5 पंचायत समितियों पर संतोष करना पड़ा। जिला परिषद में कांग्रेस ने बाजी मारी और 21 सीटों पर विजय हुई जबकि भाजपा ने 17 और एक सीट माकपा ने जीती।
कांग्रेस 8 पंचायत समितियों पर कब्जा किया
जिला परिषद के 39 वार्डों में मतगणना के अंतिम परिणाम जारी होने तक भाजपा और कांग्रेस में आगे-पीछे होने का क्रम जारी रहा। गणना के दौरान दोनों पार्टियों के नेताओं के धड़कने बढ़ती रही लेकिन आखिर में कांग्रेस ने 21 सीटों पर विजय प्राप्त की और भाजपा को 17 सिटों पर जीत हासिल हुई। भाजपा को गहरा झटका लगा और कांग्रेस ने जिला परिषद में जीत का परचम लहाराया।
कांग्रेस की कनक बुडानिया हारी
तारानगर विधायक नरेन्द्र बुडानिया की पत्नी कनक बुडानियां वार्ड 38 से जिला परिषद सदस्य का चुनाव हार गई है। उन्हें भाजपा के नरेश सहारण ने 1083 मतों से परास्त किया। भाजपा सहारण को 12,835 तथा बुडानियां 10637 वोट मिले। कांग्रेस विधायक अनिल शर्मा के भाई की पत्नी वार्ड नम्बर 3 से अंजूबाला चुनाव जीत गई है लेकिन केशरदेव वार्ड चुनाव हार गए हैँ।
पराक्रम राठौड़ और कनिका सिंह जीते
भाजपा के दिग्गन नेता राजेन्द्र राठौड़ के पुत्र पराक्रम सिंह 39 नम्बर वार्ड से चुनाव जीत गए हैँ। उन्हें 17861 वोट मिले जबकि कांग्रेस के केशरचंद को 10051 वोट मिले इस तरह पराक्रम ने 7810 मतों से चुनाव जीता। इनकी पत्नी कनिका सिंह वार्ड 23 से चुनाव जीत गई हैँ। कनिका सिंह को 13303 तथा कांग्रेस की आशा स्वामी को 10,919 वोट मिले। कनिका ने यह चुनाव 2384 वोटों से जीता। वार्ड 11 से भाजपा की बीदासर निवर्तमान प्रधान संतोष मेघवाल वार्ड 11 से चुनाव जीत गई है लेकिन निवर्तमान जिला प्रमुख वंदना आर्य के प्रति रवि आर्य वार्ड 14 से मात्र 37 वोटों से चुनाव हार गए हैं।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते है तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते है।
|वार्ड
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य प्रत्याशी
|कौन जीता
|1. भानीपुरा
|राम प्यारी
|कमला देवी
|भंवरी देवी (माकपा), रतना मेघवाल (आरएलपी)
|कमला देवी (कांग्रेस)
|2. भानीपुरा
|संतोष
|सीमा चौधरी
|तीजा (आरएलपी)
|सन्तोष (भाजपा)
|3. भानीपुरा
|मंजू
|अंजु बाला
|संजू देवी (माकपा), सरिता सारण (आरएलपी)
|अन्जु बाला (कांग्रेस)
|4. सरदाशहर
|खींवाराम
|मोहनलाल
|नंदराम नायक (आरएलपी), शिशपाल (बसपा), संदीप कुमार (माकपा)
|खिवाराम (भाजपा)
|5. सरदारशहर
|संगीता
|बबीता भादू
|निर्मला (आरएलपी), पाना (माकपा)
|बबीता भादू (कांग्रेस)
|6. सरदारशहर
|शर्मिला कुमारी
|प्रशांत
|कासीराम (माकपा), राम प्रताप (आरएलपी)
|प्रशान्त (कांग्रेस)
|7. सरदराशहर पूर्व
|ओमप्रकाश डूडी
|केशरमल सारण
|भैरूलाल (माकपा), राजकुमार सैनी (आरएलपी)
|ओम प्रकाश डूडी (भाजपा)
|8. सरदारशहर पूर्व
|पूजा बोहरा
|रचना देवी
|मंजू (माकपा), मीरा (आरएलपी)
|पूजा (भाजपा)
|9. रतनगढ़
|भजनदास
|गिरधारी लाल बांगड़वा
|राज कुमार (आरएलपी)
|भजनदास (भाजपा)
|10. रतनगढ़
|कनिका राठौड़
|दुर्गा
|प्रियंका (आरएलपी)
|कनिका राठौड़ (भाजपा)
|11. बीदासर
|संतोष मेघवाल
|हीरा देवी
|—
|संतोष मेघवाल (भाजपा)
|12. बीदासर
|श्रवण राम मेघवाल
|भागीरथ प्रसाद
|जगदीश प्रसाद (निर्दलीय)
|भागीरथ प्रसाद (कांग्रेस)
|13. बीदासर
|सुगना
|कमला देवी
|सोनी देवी (आरएलपी)
|कमला देवी (कांग्रेस)
|14. बीदासर
|रवि शंकर
|रमेश कुमार
|संगीता नायक (आरएलपी)
|रमेश कुमार (कांग्रेस)
|15. सुजानगढ़
|चैनाराम नायक
|छोटू लाल
|हिमता राम (आरएलपी)
|छोटू लाल (कांग्रेस)
|16. सुजानगढ़
|सुमन कांटीवाल
|परमा
|बेबी देवी (आरएलपी)
|परमा (कांग्रेस)
|17. सुजानगढ़
|ओमप्रकाश मेघवाल
|लूणाराम मेघवाल
|नोरती नायक (निर्दलीय)
|ओमप्रकाश मेघवाल (भाजपा)
|18. सुजानगढ़
|राजेन्द्र सिंह
|नारायणी
|किशन सिंह (निर्दलीय), राकेश कुमार (आरएलपी)
|नारायणी (कांग्रेस)
|19. रतनगढ़
|मंजू देवी
|कमला
|ममता मेघवाल (आरएलपी)
|कमला (कांग्रेस)
|20. रतनगढ़
|अनु
|मंजू कंवर
|राधा देवी (आरएलपी)
|मंजू कंवर (कांग्रेस)
|21. रतनगढ़
|मगाराम
|राज कुमार
|विकास (माकपा), सुनिल कुमार (आरएलपी)
|राज कुमार (कांग्रेस)
|22. चूरू
|अंकिता कुमारी
|संतोष
|मंजू (आरएलपी), सुशीला (माकपा)
|संतोष (कांग्रेस)
|23. चूरू उत्तर
|कनिका सिंह
|आशा स्वामी
|—
|कनिका सिंह (भाजपा)
|24. चूरू उत्तर
|मंजू देवी सहारण
|शांति देवी
|विनोद कुमारी (माकपा), सुमित्रा (आरएलपी)
|मंजू देवी सहारण (भाजपा)
|25. चूरू
|मंजू राहड़
|लक्ष्मी
|मैना (आरएलपी)
|मंजू राहड़ (भाजपा)
|26. चूरू
|सुनिता
|प्रकाश देवी
|अनिता (माकपा), कल्पना (बसपा), बिमला कंवर (निर्दलीय), मंजू (आरएलपी)
|प्रकाश देवी (कांग्रेस)
|27. राजगढ़
|सुरेन्द्र
|शिशुपाल सिंह
|अजीत सिंह (माकपा), भरत लाल व सतीश कुमार (निर्दलीय)
|शिशुपाल सिंह (कांग्रेस)
|28. चांदगोठी
|नरेन्द्र पूनिया
|बलवीर
|—
|नरेन्द्र पूनिया (भाजपा)
|29. चांदगोठी
|धर्मपाल सिंह
|कुलदीप पूनियां
|प्रशांत सिंह (बसपा)
|कुलदीप पूनियां (कांग्रेस)
|30. राजगढ़
|अनिता
|कुलदीप
|अंजना (आरएलपी), लक्ष्मण सिंह (माकपा), संजय कुमार (निर्दलीय)
|कुलदीप (कांग्रेस)
|31. राजगढ़
|सुरेन्द्र सिंह
|विजय कुमार पूनिया
|भतेरी (बसपा), राकेश कुमार (निर्दलीय), सरला (आरएलपी)
|विजय कुमार पूनिया (कांग्रेस)
|32. सिद्धमुख-राजगढ़
|रेनू
|सुनीता
|कमला (आरएलपी), बिजल चौधरी (बसपा)
|रेनू (भाजपा)
|33. सिद्धमुख
|जगदीश प्रसाद
|सत्यवीर सिंह
|जयनारायण (आरएलपी), मनोज (बसपा), रजनीश (माकपा), सुरजभान (निर्दलीय)
|सत्यवीर सिंह (कांग्रेस)
|34. सिद्धमुख
|हनुमान प्रसाद
|संजय कुमार पूनिया
|कैलाश चन्द्र (निर्दलीय)
|संजय कुमार पूनिया (कांग्रेस)
|35. तारानगर पूर्व
|सुमन आजाद
|किरण
|सरोज (आरएलपी), सुमन कुमारी (बसपा)
|सुमन आजाद (भाजपा)
|36. तारानगर-भालेरी
|रिंकी कंवर
|—
|विनोद (आरएलपी), सुमन देवी (माकपा)
|सुमन देवी (माकपा)
|37. तारानगर भालेरी
|महावीर सिंह पूनिया
|तिलोका राम
|बुद्धाराम सहारण (आरएलपी)
|महावीर सिंह पूनिया (भाजपा)
|38. तारानगर पूर्व
|नरेश कुमार
|कनक देवी
|गोपेश गोदारा (आरएलपी), राम कुमार (निर्दलीय)
|नरेश कुमार (भाजपा)
|39. तारानगर
|पराक्रम सिंह राठौड़
|केशर चन्द
|चन्दन मल तेतरवाल (आरएलपी), लीलाधर कलिया (बसपा)
|पराक्रम सिंह राठौड़ (भाजपा)
|वार्ड संख्या
|विजेता उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|प्राप्त मत
|1
|प्यारे लाल
|कांग्रेस
|2,367
|2
|मूलाराम कस्वां
|भाजपा
|1,462
|3
|पूजा
|कांग्रेस
|1,833
|4
|राधेश्याम
|कांग्रेस
|1,551
|5
|नरेन्द्र कुमार
|कांग्रेस
|2,526
|6
|मीरा
|कांग्रेस
|2,529
|7
|संगीता
|कांग्रेस
|2,120
|8
|छोटू देवी
|कांग्रेस
|2,159
|9
|कैलाश कुमार
|कांग्रेस
|1,852
|10
|विद्या देवी
|भाजपा
|1,376
|11
|अनिता तंवर
|भाजपा
|2,270
|12
|राकेश कुमार
|कांग्रेस
|1,419
|13
|मनोज कुमार
|कांग्रेस
|2,435
|14
|सुशीला
|कांग्रेस
|1,961
|15
|नरेश कुमार
|कांग्रेस
|1,560
|वार्ड संख्या
|विजेता उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|प्राप्त मत
|1
|नरपत सिंह
|BJP
|1237
|2
|सुलोचना
|RLP
|1671
|3
|सीता
|INC
|2151
|4
|धनी
|INC
|1325
|5
|संतोष ढाका
|RLP
|1535
|6
|गंगा
|BJP
|2147
|7
|अर्जुनराम
|INC
|1451
|8
|अनुशिया कंवर
|BJP
|1954
|9
|कोजाराम
|BJP
|1482
|10
|अमर सिंह
|INC
|2021
|11
|संतोष देवी
|INC
|2028
|12
|धापू
|INC
|1986
|13
|कान्ता
|INC
|2315
|14
|माली देवी
|INC
|1318
|15
|मंजू कंवर
|BJP
|2239
|16
|कुमाराम
|BJP
|1648
|17
|रूखम कंवर
|BJP
|2461
|18
|पार्वती
|BJP
|1938
|19
|बुद्धा दास
|INC
|1634
|20
|बिंदिया
|BJP
|1983
|21
|केशराराम जाखड़
|INC
|2062
|22
|सुमित्रा
|INC
|2020
|23
|सुरेन्द्र कुमार
|INC
|1305
|पंचायत समिति
|पीसी वार्ड
|पुरुष मतदाता
|महिला मतदाता
|थर्डजेण्डर
|कुल मतदाता
|भानीपुरा
|17
|45939
|41938
|00
|87877
|बीदासर
|23
|66440
|59901
|00
|126341
|चांदगोठी
|15
|43353
|41479
|01
|84833
|चूरू
|15
|42979
|41307
|02
|84288
|चूरू नोर्थ
|15
|39032
|37086
|00
|76118
|राजगढ़
|17
|50535
|48481
|01
|99017
|रतनगढ़
|29
|85385
|79912
|00
|165297
|सरदारशहर
|15
|41487
|37716
|00
|79203
|सरदारशहर ईस्ट
|15
|38848
|35774
|00
|74622
|सिद्धमुख
|15
|35872
|33992
|00
|69864
|सुजानगढ़़
|25
|76851
|71735
|00
|148586
|तारानगर ईस्ट
|15
|42705
|40127
|01
|82833
|तारानगर-भालेरी
|15
|42750
|40323
|00
|83073
|कुल
|231
|652178
|609771
|05
|1261952
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी का नाम
|लिंग
|आयु
|वर्ग
|पार्टी
|प्राप्त वोट
|1
|रुकमानन्द
|पुरुष
|29
|सामान्य
|कांग्रेस (INC)
|1,734
|2
|श्यामसिंह
|पुरुष
|43
|सामान्य
|भाजपा (BJP)
|2,182
|3
|कमलेश देवी
|महिला
|40
|सामान्य (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,590
|4
|मोहनराम
|पुरुष
|51
|एससी
|भाजपा (BJP)
|1,160
|5
|विशाल जाखड़
|पुरुष
|33
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|1,900
|6
|राधा
|महिला
|43
|सामान्य (महिला)
|आरएलपी (RLP)
|1,467
|7
|शान्तिलाल
|पुरुष
|71
|एससी
|कांग्रेस (INC)
|1,887
|8
|सुमित्रा मूण्ड
|महिला
|23
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,725
|9
|खिराज पुरी
|पुरुष
|48
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|1,175
|10
|ताराचन्द
|पुरुष
|47
|ओबीसी
|आरएलपी (RLP)
|2,230
|11
|बीरबल राम
|पुरुष
|65
|सामान्य
|कांग्रेस (INC)
|1,935
|12
|सुमन कंवर
|महिला
|37
|सामान्य (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,718
|13
|दुरगा देवी
|महिला
|49
|सामान्य (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|2,275
|14
|बादु
|महिला
|52
|एससी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|2,066
|15
|विमला
|महिला
|48
|एससी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,549
चूरू जिले की सुजानगढ़ पंचायत समिति चुनाव परिणाम: वार्डवार विजेता प्रत्याशियों की सूची
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी का नाम
|लिंग
|आयु
|वर्ग
|पार्टी
|प्राप्त वोट
|1
|संतु
|महिला
|40
|एससी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,011
|2
|नानी
|महिला
|67
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|2,119
|3
|ऋतु
|महिला
|35
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|2,215
|4
|कुशाल राम
|पुरुष
|61
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|1,986
|5
|सोनिया
|महिला
|23
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,158
|6
|अशोक कुमार
|पुरुष
|26
|एससी
|कांग्रेस (INC)
|1,253
|7
|शंकर लाल
|पुरुष
|51
|एससी
|भाजपा (BJP)
|1,857
|8
|अनकी
|महिला
|49
|एससी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,784
|9
|डूंगर राम
|पुरुष
|36
|एससी
|भाजपा (BJP)
|1,515
|10
|सरस्वती
|महिला
|58
|एससी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,261
|11
|अन्जू कँवर
|महिला
|40
|सामान्य (महिला)
|भाजपा (BJP)
|2,367
|12
|मदन लाल
|पुरुष
|52
|ओबीसी
|भाजपा (BJP)
|1,719
|13
|धर्म वीर
|पुरुष
|27
|ओबीसी
|आरएलपी (RLP)
|524
|14
|उषा
|महिला
|34
|ओबीसी (महिला)
|निर्दलीय (IND)
|1,106
|15
|रेशमी
|महिला
|28
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,858
|16
|सोहनी
|महिला
|56
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|3,247
|17
|रेणुका
|महिला
|37
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,491
|18
|भागीरथ डूडी
|पुरुष
|54
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|1,898
|19
|कमला देवी
|महिला
|54
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|3,036
|20
|नानू राम
|पुरुष
|57
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|1,388
|21
|बसन्ती कंवर
|महिला
|61
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,909
|22
|दीपा कंवर
|महिला
|34
|सामान्य (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,760
|23
|सुमन
|महिला
|32
|एससी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,245
|24
|संतोष देवी
|महिला
|45
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,940
|25
|जेठाराम
|पुरुष
|62
|एससी
|भाजपा (BJP)
|2,110
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी का नाम
|लिंग
|आयु
|वर्ग
|पार्टी
|प्राप्त वोट
|1
|कृष्ण कुमार
|पुरुष
|51
|ओबीसी
|भाजपा (BJP)
|1,861
|2
|दीपा पारीक
|महिला
|29
|सामान्य (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,779
|3
|गिरदावरी
|महिला
|38
|एससी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|3,339
|4
|प्रेम
|महिला
|39
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|2,451
|5
|उर्मिला
|महिला
|24
|एससी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|2,044
|6
|मदनलाल
|पुरुष
|49
|सामान्य
|भाजपा (BJP)
|2,073
|7
|रोशनी
|महिला
|42
|एससी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|2,578
|8
|विद्या
|महिला
|61
|एससी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|2,531
|9
|दर्शना
|महिला
|41
|एससी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,911
|10
|विनोद कुमार
|पुरुष
|43
|सामान्य
|भाजपा (BJP)
|2,030
|11
|आशा
|महिला
|33
|एससी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,605
|12
|कविता कुमारी
|महिला
|31
|एससी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,488
|13
|मैन कँवर
|महिला
|71
|सामान्य (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,362
|14
|रेखा
|महिला
|24
|एससी
|भाजपा (BJP)
|1,833
|15
|सुरेन्द्र सिंह
|पुरुष
|68
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|1,567
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