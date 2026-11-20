वार्ड भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी अन्य प्रत्याशी कौन जीता

1. भानीपुरा राम प्यारी कमला देवी भंवरी देवी (माकपा), रतना मेघवाल (आरएलपी) कमला देवी (कांग्रेस)

2. भानीपुरा संतोष सीमा चौधरी तीजा (आरएलपी) सन्तोष (भाजपा)

3. भानीपुरा मंजू अंजु बाला संजू देवी (माकपा), सरिता सारण (आरएलपी) अन्जु बाला (कांग्रेस)

4. सरदाशहर खींवाराम मोहनलाल नंदराम नायक (आरएलपी), शिशपाल (बसपा), संदीप कुमार (माकपा) खिवाराम (भाजपा)

5. सरदारशहर संगीता बबीता भादू निर्मला (आरएलपी), पाना (माकपा) बबीता भादू (कांग्रेस)

6. सरदारशहर शर्मिला कुमारी प्रशांत कासीराम (माकपा), राम प्रताप (आरएलपी) प्रशान्त (कांग्रेस)

7. सरदराशहर पूर्व ओमप्रकाश डूडी केशरमल सारण भैरूलाल (माकपा), राजकुमार सैनी (आरएलपी) ओम प्रकाश डूडी (भाजपा)

8. सरदारशहर पूर्व पूजा बोहरा रचना देवी मंजू (माकपा), मीरा (आरएलपी) पूजा (भाजपा)

9. रतनगढ़ भजनदास गिरधारी लाल बांगड़वा राज कुमार (आरएलपी) भजनदास (भाजपा)

10. रतनगढ़ कनिका राठौड़ दुर्गा प्रियंका (आरएलपी) कनिका राठौड़ (भाजपा)

11. बीदासर संतोष मेघवाल हीरा देवी — संतोष मेघवाल (भाजपा)

12. बीदासर श्रवण राम मेघवाल भागीरथ प्रसाद जगदीश प्रसाद (निर्दलीय) भागीरथ प्रसाद (कांग्रेस)

13. बीदासर सुगना कमला देवी सोनी देवी (आरएलपी) कमला देवी (कांग्रेस)

14. बीदासर रवि शंकर रमेश कुमार संगीता नायक (आरएलपी) रमेश कुमार (कांग्रेस)

15. सुजानगढ़ चैनाराम नायक छोटू लाल हिमता राम (आरएलपी) छोटू लाल (कांग्रेस)

16. सुजानगढ़ सुमन कांटीवाल परमा बेबी देवी (आरएलपी) परमा (कांग्रेस)

17. सुजानगढ़ ओमप्रकाश मेघवाल लूणाराम मेघवाल नोरती नायक (निर्दलीय) ओमप्रकाश मेघवाल (भाजपा)

18. सुजानगढ़ राजेन्द्र सिंह नारायणी किशन सिंह (निर्दलीय), राकेश कुमार (आरएलपी) नारायणी (कांग्रेस)

19. रतनगढ़ मंजू देवी कमला ममता मेघवाल (आरएलपी) कमला (कांग्रेस)

20. रतनगढ़ अनु मंजू कंवर राधा देवी (आरएलपी) मंजू कंवर (कांग्रेस)

21. रतनगढ़ मगाराम राज कुमार विकास (माकपा), सुनिल कुमार (आरएलपी) राज कुमार (कांग्रेस)

22. चूरू अंकिता कुमारी संतोष मंजू (आरएलपी), सुशीला (माकपा) संतोष (कांग्रेस)

23. चूरू उत्तर कनिका सिंह आशा स्वामी — कनिका सिंह (भाजपा)

24. चूरू उत्तर मंजू देवी सहारण शांति देवी विनोद कुमारी (माकपा), सुमित्रा (आरएलपी) मंजू देवी सहारण (भाजपा)

25. चूरू मंजू राहड़ लक्ष्मी मैना (आरएलपी) मंजू राहड़ (भाजपा)

26. चूरू सुनिता प्रकाश देवी अनिता (माकपा), कल्पना (बसपा), बिमला कंवर (निर्दलीय), मंजू (आरएलपी) प्रकाश देवी (कांग्रेस)

27. राजगढ़ सुरेन्द्र शिशुपाल सिंह अजीत सिंह (माकपा), भरत लाल व सतीश कुमार (निर्दलीय) शिशुपाल सिंह (कांग्रेस)

28. चांदगोठी नरेन्द्र पूनिया बलवीर — नरेन्द्र पूनिया (भाजपा)

29. चांदगोठी धर्मपाल सिंह कुलदीप पूनियां प्रशांत सिंह (बसपा) कुलदीप पूनियां (कांग्रेस)

30. राजगढ़ अनिता कुलदीप अंजना (आरएलपी), लक्ष्मण सिंह (माकपा), संजय कुमार (निर्दलीय) कुलदीप (कांग्रेस)

31. राजगढ़ सुरेन्द्र सिंह विजय कुमार पूनिया भतेरी (बसपा), राकेश कुमार (निर्दलीय), सरला (आरएलपी) विजय कुमार पूनिया (कांग्रेस)

32. सिद्धमुख-राजगढ़ रेनू सुनीता कमला (आरएलपी), बिजल चौधरी (बसपा) रेनू (भाजपा)

33. सिद्धमुख जगदीश प्रसाद सत्यवीर सिंह जयनारायण (आरएलपी), मनोज (बसपा), रजनीश (माकपा), सुरजभान (निर्दलीय) सत्यवीर सिंह (कांग्रेस)

34. सिद्धमुख हनुमान प्रसाद संजय कुमार पूनिया कैलाश चन्द्र (निर्दलीय) संजय कुमार पूनिया (कांग्रेस)

35. तारानगर पूर्व सुमन आजाद किरण सरोज (आरएलपी), सुमन कुमारी (बसपा) सुमन आजाद (भाजपा)

36. तारानगर-भालेरी रिंकी कंवर — विनोद (आरएलपी), सुमन देवी (माकपा) सुमन देवी (माकपा)

37. तारानगर भालेरी महावीर सिंह पूनिया तिलोका राम बुद्धाराम सहारण (आरएलपी) महावीर सिंह पूनिया (भाजपा)

38. तारानगर पूर्व नरेश कुमार कनक देवी गोपेश गोदारा (आरएलपी), राम कुमार (निर्दलीय) नरेश कुमार (भाजपा)