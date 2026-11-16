Churu : जवान मनीराम नायक का निधन, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर, मंगलवार को देगा गांव में होगा राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार

Churu : सरदारशहर (चूरू). क्षेत्र के देगा गांव निवासी भारतीय सेना के जवान मनीराम नायक के असामयिक निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। भारतीय सेना की 19 पंजाब यूनिट में तैनात मनीराम वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में सेवाएं दे रहे थे। हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। मंगलवार सुबह 8 बजे राजकीय उप जिला अस्पताल से तिरंगा यात्रा रवाना होगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई उनके पैतृक गांव देगा पहुंचेगी। वहां राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।