11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चूरू

Rajasthan Accident News: चुनाव ड्यूटी में जा रही बस का मेगा हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट- दो लोगों की मौत, जानिए कैसे हुआ हादसा?

Churu Mega Highway Accident: चूरू के भानीपुरा में मेगा हाईवे पर चुनाव ड्यूटी में जा रही बस और पिकअप की भीषण भिड़ंत। दोनों चालकों की मौत, बस कंडक्टर पल्लू रेफर।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

चूरू

image

Nakul Devarshi

Updated: 11 Nov 2026, 8:40 AM IST

churu mega highway bus pickup collision two drivers dead ranasar jaitasar bhanipura

बस और पिकअप की भीषण भिड़ंत, दोनों चालकों की मौत

राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई। भानीपुरा थाना इलाके में राणासर जैतासर गांव के पास मेगा हाईवे पर एक निजी बस और सब्जियों से भरी पिकअप की आमने-सामने भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के चालकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मेगा हाईवे पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

चुनाव ड्यूटी पर जा रही थी बस

प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी बस आगामी चुनाव ड्यूटी के लिए श्रीगंगानगर से सरदारशहर की ओर आ रही थी। दूसरी ओर से पिकअप गाड़ी सब्जियों से लदी हुई हनुमानगढ़ की तरफ जा रही थी।

आमने-सामने जोरदार भिड़ंत

राणासर जैतासर गांव के पास दोनों वाहन आमने-सामने से टकरा गए। टक्कर के कारण दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और दोनों चालक गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गए, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया।

ग्रामीणों ने दिखाया साहस, पल्लू रेफर हुआ घायल कंडक्टर

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण और राहगीर मदद के लिए दौड़े। राणासर गांव के जसवंत सिंह ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल पिकअप चालक को संभाला और अस्पताल पहुंचाया। वहीं बस चालक को 108 एंबुलेंस की सहायता से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए बस कंडक्टर को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए फौरन पल्लू रेफर किया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

भानीपुरा पुलिस मौके पर, हाइवे पर यातायात कराया सुचारू

हादसे की सूचना मिलते ही भानीपुरा थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से सड़क से हटवाकर किनारे करवाया, जिससे बाधित हुआ ट्रैफिक सुचारू हो सका। पुलिस ने दोनों चालकों के शवों को मोर्चरी में रखवाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.