Rajasthan Accident News: चुनाव ड्यूटी में जा रही बस का मेगा हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट- दो लोगों की मौत, जानिए कैसे हुआ हादसा?

राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई। भानीपुरा थाना इलाके में राणासर जैतासर गांव के पास मेगा हाईवे पर एक निजी बस और सब्जियों से भरी पिकअप की आमने-सामने भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के चालकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मेगा हाईवे पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।