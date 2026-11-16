राजस्थान: लुदी झाबर में चौथे चरण में भी नहीं हो पाया सरपंच चुनाव, बिना चुनाव करवाए लौटी पोलिंग पार्टी

Rajasthan Sarpanch Election: सादुलपुर। राजगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लुदी झाबर में जहां तीसरे चरण में सरपंच पद का चुनाव नहीं होने पर जिले में चल रहे चौथे चरण के चुनाव में यहां निर्वाचन आयोग ने एक फिर सरपंच पद के लिए चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू की। 15 नवम्बर को लुदी झाबर में सरपंच पद के लिए बतौर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई तथा लुटाणा सदासुख के तीन अभ्यर्थियों ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद हुई संवीक्षा में तीनों नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिए गए और मतदान दल को बिना चुनाव करवाएं वापस लौटना पड़ा।